스위트스팟, ‘더커피’ 플래그십 이노88타워에 유치

리테일 프롭테크 기업 스위트스팟이 글로벌 커피 브랜드 ‘더커피(The Coffee)’의 국내 첫 플래그십 매장을 서울 안국역 인근 ‘이노88타워(INNO88 TOWER)’에 유치했다고 12일 밝혔다.

더커피는 브라질에서 시작해 전 세계 30개국 이상에 진출한 브랜드로 미니멀한 감성과 감각적인 공간 경험으로 MZ세대를 중심으로 인지도를 높여가고 있다. 오는 9월 정식 오픈하는 이노88타워 매장은 전용면적 약 115평 규모로 브랜드 체험 요소를 반영한 플래그십 매장으로 조성될 예정이다.

이노88타워는 지하철 3호선 안국역에서 도보 5분 거리의 초역세권 상업시설로 인사동·익선동·삼청동·북촌 등 주요 문화·관광 중심지와 인접해 있다. 관광객과 유동 인구가 풍부한 지역적 특성을 바탕으로 브랜드 중심의 리테일 매장 운영에 최적화된 경쟁력을 갖추고 있다. 최근 이노88타워는 콘셉트가 명확한 리테일 브랜드들의 관심을 받으며 차별화 된 공간 전략을 통해 입지적 경쟁력을 확보하고 있다.

스위트스팟_더 커피_이노88 입점

스위트스팟은 이번 프로젝트 외에도 최근 오픈한 ‘여의도 원센티널(구 여의도 신한금융투자빌딩)’, 강동 더 리버몰을 준공 기준 상업시설 임대율 100%를 달성한 바 있으며 ‘케이파이낸스타워(명동)’ ‘여의도 파이낸스타워’, ‘신도림 디큐브시티’ 등 주요 복합시설에서 리테일 전략 수립 및 임대 대행을 성공적으로 수행해왔다.

이번 ‘더커피’ 유치는 이노88타워 전속 임대 대행사인 스위트스팟의 전략적 유치 기획에 따라 이뤄졌으며, 하반기에는 더커피를 시작으로 다양한 리테일 콘텐츠 브랜드의 입점이 순차적으로 이어질 예정이다.

스위트스팟 리테일 부동산 본부 한대희 본부장은 “더커피의 국내 1호 플래그십을 이노88타워에 유치한 것은 브랜드와 공간이 서로의 가치를 높이는 좋은 사례”라며 “앞으로 이노88타워는 브랜드가 먼저 주목하는 입지로 자리매김할 것”이라고 말했다.