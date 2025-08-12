텐센트 산하 티미 스튜디오, '아너 오브 킹즈: 월드' 게임스컴 출품

텐센트 산하 티미 스튜디오 그룹은 액션 RPG '아너 오브 킹즈: 월드'를 독일 '게임스컴 2025'에 출품한다고 12일 밝혔다. 참관객들은 오는 20일부터 24일까지 게임스컴 Hall 9 부스에서 게임을 직접 체험해볼 수 있다.

이번 신작은 MOBA 게임 '아너 오브 킹즈(왕자영요 글로벌)'를 활용한 액션 RPG다. 게임스컴 행사장 Hall 9의 B040 부스에서는 마우스와 키보드, 컨트롤러를 이용한 PC 데모가 제공되며, 협동 보스 전투를 직접 체험할 수 있다.

게임은 PvP와 PvE를 모두 아우르며 두 가지 전투 스타일을 자유롭게 전환하며 즐기는 멀티플레이 전투가 특징이다. 제작, 주택 건설 및 관리 등 생활형 콘텐츠와 '제왕 대륙'을 무대로 한 내러티브 중심의 여정과 세계관 등 협동 및 소셜 기능들도 갖췄다.

빅 황 수석 전투 디자이너는 "아너 오브 킹즈: 월드 개발에 많은 열정을 쏟아왔으며, 게임스컴을 찾은 플레이어들이 게임에 어떤 반응을 보일지 무척 기대하고 있다"며 "아너 오브 킹즈 팬들이 오래 전부터 기다려 왔다는 걸 잘 알고 있으며, 이번 유럽 첫 공개를 통해 시리즈를 처음 접하는 분들도 충분히 흥미를 느끼길 바란다"고 말했다.