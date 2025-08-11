텐센트게임즈, 게임스컴2025 참가...12개 이상 타이틀 선보여

자체 개발작에 파트너사 작품 등 전시 부스에 출품

게임입력 :2025/08/11 16:33

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

텐센트 게임즈는 독일 쾰른에서 열리는 ‘게임스컴 2025(Gamescom 2025)’에 참가한다고 11일 밝혔다. 

올해 쇼케이스는 게임스컴 개최 기간인 오는 20일부터 24일까지 자체 개발작과 파트너 스튜디오, 퍼블리싱 부문에서 12개 이상의 타이틀을 선보이는 등 역대 최대 규모로 진행된다. 

전시장 부스에서는 티미 스튜디오 그룹을 포함한 텐센트 게임즈 산하 여러 스튜디오가 다양한 장르의 신작과 주요 업데이트를 대거 선보인다. 출품작은 페이트 트리거(Fate Trigger) ▲아너 오브 킹즈: 월드(Honor of Kings: World) ▲인터스텔라 유토피아(Interstellar Utopia) ▲PUBG 모바일(PUBG Mobile) ▲러스트 모바일(Rust Mobile) 등이다.

텐센트 게임즈, 게임스컴 2025서 역대 최대 규모 글로벌 게임 라인업 공개.

여기에 이 회사는 행사 기간 지속가능한 게임 산업 발전을 위한 논의에도 적극 참여한다. 

먼저 PUBG 모바일(PUBG Mobile) 프로듀서 릭 리(Rick Li)는 21일 게임스컴 콩그레스(Gamescom Congress) 플레잉 포 더 플래닛(Playing for the Planet) 패널로 참여한다. 

관련기사

또 유비소프트, 유니티 테크놀로지스, X박스 등 글로벌 주요 기업 관계자들과 함께 ‘레벨 업 포 임팩트: 콘솔, 엔진, AAA 게임이 효율을 높이고 플레이어 행동 변화를 이끄는 방식(Level up for impact: How Consoles, Engines and AAA games are driving efficiency upstream and inspiring action downstream with players)’을 주제로, 게임 산업의 각 부문이 온실가스 배출 방지 및 감축에 어떻게 기여할 수 있을지와 플레이어의 환경 인식 및 행동 변화를 촉진할 방안에 대해 논의할 예정이다.

18~19일 열리는 게임스컴 개발자 콘퍼런스 데브컴(Devcom)에서도 업계 인사이트를 공유한다. 18일에는 AI와 안티치트 등 최신 기술 혁신을, 19일에는 델타포스: 블랙 호크 다운(Delta Force: Black Hawk Down) 속 시청각 언어의 역할을 심층 분석하는 세션을 진행한다. 

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
텐센트게임즈 게임스컴2025

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

예스24, '해킹 맛집' 오명…왜 또 먹통됐나

GPT-5 성능 논란에…오픈AI "GPT-4o 복귀 허용"

전 구글 임원 충격 발언…"15년 내 AI 디스토피아 온다"

통신사 AI사업 성장 재확인...하반기 가입자 쟁탈전 미지수

ZDNet Power Center