한의사들 "의사인력 수급추계에 한의사도 포함해야”

대한한의사협회가 정부의 의사인력 수급추계위원회가 한의사 수급도 함께 논의할 것을 촉구했다.

김지호 한의협 부회장은 12일 오후 수급추계위 회의장 앞에서 이 같은 요구를 내걸고 1인 시위에 나섰다.

한의협의 주장은 이렇다. 우리나라 의료가 한의계와 의료계로 이원화돼 있는 만큼, 의사 인력 수급 논의에 한의사 활용 방안도 함께 다뤄져야 한다는 것이다.

김지호 대한한의사협회 부회장

김지호 부회장은 “OECD 회원국 의사 수 통계 발표 시 양의계에서는 한의사도 포함시켜 발표하고 있다”라며 “한시가 급한 지역필수공공의료 인력난을 해결하기 위해 지금부터 양의사를 증원한다 해도 최소 10년 이상이 소요된다”라고 지적했다.

이어 “한의사를 일정 기간 추가 교육 후 활용하게 되면 그 기간을 절반 이상 단축시킬 수 있다”라고 주장했다.

그러면서 “양의사 충원이 시급한 부분은 추가 교육을 받은 지역필수공공의료 한의사를 투입하면 급한 불을 끌 수 있다”라고 강조했다.

아울러 “지역필수공공의료에 한의사를 활용하는 방안과 2035년에 1천300명~1천700여 명의 공급과잉이 예상되는 한의대의 입학정원을 활용하는 방안을 함께 논의해야 한다”라고 덧붙였다.