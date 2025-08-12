전신마취유도제 ‘에토미데이트’ 마약류 지정돼

식품의약품안전처가 전신마취유도제 ‘에토미데이트’ 등 오남용 우려 물질 7종을 마약류로 신규 지정했다.

이번 지정은 제68차 유엔(UN) 마약위원회(CND)가 마약류로 지정한 물질을 우리도 적용한 조치다. 이번에 마약류로 지정된 물질은 ▲에보미데이트 ▲렘보렉산트 ▲엔-피롤리디노 프로토니타젠 등 4종 ▲(향정) 헥사히드로칸나비놀 등이다.

새로 지정된 마약, 향정신성의약품 (표=식품의약품안전처)

‘에토미데이트’가 마약류로 지정되면서 앞으로 의약품 수입부터 투약까지 모든 단계에서 취급 보고의 의무가 부여된다. 이에 따라 실시간 정부 모니터링이 가능해지고, 오남용 우려 사례 등을 즉각 인지, 조사·단속을 할 수 있게 됐다.

에토미데이트는 지난 2020년 오·남용우려의약품으로 지정된 약물이다. 하지만 일부 의료기관에서 프로포폴 대용으로 불법 투약되거나 오·남용되는 사례가 보고되면서 식약처가 마약류 지정 조치를 한 것이다. 참고로 미국, 영국, 프랑스, 일본 등 주요 국가는 마약류로 지정하지 않고 있다.

아울러 식약처는 12일 ‘마약류 관리에 관한 법률 시행령’ 개정안도 개정‧공포했다.