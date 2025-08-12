우버 택시, 부산시와 ‘페스티벌 시월’ 맞아 외국인 관광객 교통 지원 협력

우버 택시가 부산광역시 관광마이스국과 손잡고 ‘페스티벌 시월’ 기간 외국인 관광객의 교통 편의를 높이기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 11일 우버 택시 코리아 송진우 총괄과 부산시 관광마이스국 김현재 국장이 참석한 가운데 진행됐다. 양측은 오는 9월 21일부터 10월 3일까지 부산 전역에서 열리는 융복합 축제 ‘페스티벌 시월’을 공동 홍보하고, 행사 기간 외국인 관광객에게 이동 서비스를 제공할 계획이다.

부산광역시는 올해 외국인 관광객 300만 명 돌파를 앞두고 있으며, 김현재 국장은 “관광과 교통은 뗄 수 없는 관계”라며 “편리한 교통수단 제공이 관광객 만족을 좌우하는 만큼 글로벌 관광브랜딩 사업 성공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

관련기사

우버 택시 코리아 송진우 총괄과 부산시 관광마이스국 김현재 국장이 11일 개최된 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=우버 택시)

우버 택시 송진우 총괄은 “부산시와의 세 번째 파트너십이라는 점에서 의미가 크다”며 “외국인 관광객 사이에서 높은 인지도와 신뢰도를 바탕으로 부산의 ‘글로벌 허브 도시’ 도약에 기여하겠다”고 밝혔다.

우버 택시는 지난해 리브랜딩 이후 부산에서 운행 건수가 전년 동월 대비 40% 이상 증가했으며, 익숙한 앱 환경과 간편 결제, 모국어 지원 기능 등이 외국인 관광객 유치에 효과적이었다는 평가를 받았다고 회사는 설명했다.