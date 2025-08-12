카카오엔터프라이즈, 기술 인재 확보로 클라우드 사업 확대 가속

카카오엔터프라이즈가 클라우드 사업 경쟁력 강화를 위해 본격 나선다.

카카오엔터프라이즈는 오는 26일 서울 aT센터에서 오픈인프라 한국 사용자 모임이 주최하는 연례 컨퍼런스 '오픈인프라데이즈코리아 2025(오픈인프라데이즈)'에 참가해 클라우드 분야 전 기술 직군의 인재 확보를 추진한다고 12일 밝혔다.

오픈인프라데이즈는 오픈스택을 비롯한 다양한 오픈 인프라 기술과 클라우드 네이티브 기술을 주제로 열리는 연례 컨퍼런스로, 국내외 오픈소스 인프라 기술 전문가들이 한자리에 모여 최신 기술 트렌드와 현장 경험을 심도 있게 공유하는 자리다. 해당 컨퍼런스는 2014년부터 오픈스택 한국 커뮤니티에서 주최한 오픈스택 데이를 시작으로 이어져오고 있으며 오픈인프라(전 오픈스택) 재단 및 클라우드네이티브컴퓨팅재단(CNCF), 국내 오픈 인프라 관련 커뮤니티와 교류하고 있다.

카카오엔터프라이즈는 이날 가상머신(VM) 마이그레이션 전략과 카카오클라우드 쿠브플로우 환경에서의 데이터 분석 및 배포 자동화 등 머신러닝 워크플로우를 주제로 세션을 발표하고 카카오클라우드 부스와 인재영입존을 운영한다. 특히 카카오클라우드 인재영입존에서는 클라우드 인프라, 서비스 개발, 보안 등의 실무 담당자와 직접 소통하며 직무에 대한 정보를 얻을 수 있다.

관련기사

카카오클라우드 로고 (사진=카카오클라우드)

카카오엔터프라이즈 인재채용존에 관심 있는 참가자는 오는 15일까지 오픈인프라데이즈코리아 2025 홈페이지에서 사전에 참가 신청서를 제출하면 된다. 이 밖에 영입 절차 및 진행 중인 공고 등 더욱 자세한 내용은 카카오엔터프라이즈 인재영입 웹페이지에서 확인할 수 있다.

이준 카카오엔터프라이즈 경영부문장은 "오픈인프라데이즈코리아 2025는 오픈소스 인프라 분야 전문가들이 한 자리에 모이는 행사"라며 "이곳에서 클라우드 인프라, 서비스 개발, 보안 분야 등에 대한 높은 이해도와 문제 해결 역량을 가진 인재들과 연결될 수 있기를 기대한다"고 말했다.