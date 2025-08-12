소니코리아, 렌즈 일체형 풀프레임 'RX1R Ⅲ' 예판

소니코리아가 오는 18일 6천100만 화소 CMOS 센서를 탑재한 렌즈 일체형 풀프레임 카메라 'RX1R Ⅲ'을 국내 출시한다.

RX1R Ⅲ은 6천100만 화소 이면조사(BSI) 풀프레임 센서 '엑스모어 R'과 비온즈 XR 영상처리엔진, 35mm 렌즈를 결합한 일체형 카메라다.

센서 영역 일부를 잘라내는 스텝 크롭 촬영으로 35mm, 50mm, 70mm 등 3개 화각으로 촬영 가능하며 렌즈 매크로 링을 활용하면 최대 20cm까지 근접 촬영이 가능하다.

렌즈 일체형 풀프레임 카메라 'RX1R Ⅲ'. (사진=소니코리아)

색조, 채도, 밝기 등을 조절할 수 있는 크리에이티브 룩 기능은 총 12개 제공돼 원하는 색감의 사진, 영상 결과물을 보다 쉽게 얻을 수 있다.

알파 미러리스 카메라에 적용된 최신 AI 프로세싱 유닛으로 피사체의 형태와 움직임, 위치를 정밀하게 인식해 추적한다. 위상차 검출 포인트는 총 693개로 센서 영역의 약 78%를 커버한다.

가격은 649만원이며 12일 오후 2시부터 소니스토어 온라인과 모바일 앱, 소니 브랜드스토어에서 예약판매를 실시한다. 국내 시장에는 오는 18일 정식 출시된다.