소니코리아, 카메라·렌즈 정품등록 행사 진행

미러리스 카메라 6종·GM 렌즈 10종 대상...9월 17일까지

홈&모바일입력 :2025/08/11 09:56

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

소니코리아가 오는 9월 17일까지 알파 미러리스 카메라와 렌즈 구매자 대상 정품등록 행사를 진행한다.

행사 대상 제품은 알파1 Ⅱ, 알파9 Ⅲ, 알파7R Ⅴ 등 풀프레임 미러리스 카메라 6종, SEL85F14GM2, GM2 트리니티 등 렌즈 10종이다.

알파1 Ⅱ 풀프레임 미러리스 카메라. (사진=소니코리아)

오는 9월 17일까지 대상 제품 구매 후 같은 달 24일까지 소니코리아 고객지원 사이트에서 정품등록과 사은품 신청을 마치면 참여할 수 있다.

관련기사

소니 고용량 배터리 NP-FZ100이나 한정판 카메라 숄더 스트랩 중 하나를 선택할 수 있다. 한정판 스트랩에는 구매 제품에 따라 카메라 모델명(카메라 구매시)이나 GM 렌즈 로고(렌즈 구매시)가 새겨진다.

사은품은 신청 후 4주 이내 순차 발송된다. 행사 대상 제품 제원과 기능, 행사 상세 정보는 소니코리아 알파/소니스토어 온라인 홈페이지에서 확인할 수 있다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
소니코리아 풀프레임 미러리스 카메라 렌즈 알파

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

예스24, 또 먹통…"이번에도 랜섬웨어 탓"

AI 개발 하루에 GPU 1억…SKT 김태윤 담당 "그룹 전폭 지원에 감사"

[ZD브리핑] 국정기획위, 정부조직 개편안 발표 임박…방통위 향방 주목

"나만의 비서이자 소꿉친구"…에이닷 4.0 써보니

ZDNet Power Center