앤트로픽 클로드, '휘발성 기억' 탑재…AI 챗봇 경쟁 '새 국면'

앤트로픽이 사용자가 원할 때만 인공지능(AI) 챗봇 '클로드'가 과거 대화 내용을 불러오도록 했다. 지속적으로 데이터를 학습해 사용자 프로필을 만드는 '챗GPT'와 달리 의도적으로 기능을 제한해 개인정보 침해 우려를 피하려는 전략으로 해석된다.

12일 더버지에 따르면 앤트로픽은 '클로드'에 신규 기억 기능을 탑재했다. 회사는 유튜브 채널에 공개한 시연 영상을 통해 사용자가 휴가 이전의 작업 내용을 물으면 '클로드'가 과거 대화 기록을 검색해 요약하고 프로젝트를 이어갈지 제안하는 모습을 선보였다.

기억 기능은 사용자가 필요할 때마다 이전 논의를 참조하고 아이디어를 발전시킬 수 있도록 돕는다. 웹과 모바일 환경에서 모두 지원되며 서로 다른 프로젝트나 작업 공간을 분리해 관리하는 것도 가능하다.

(사진=앤트로픽)

해당 기능은 우선 '클로드'의 유료 구독 등급인 맥스, 팀, 엔터프라이즈 요금제 사용자에게 먼저 배포된다. 사용자는 프로필 설정 메뉴의 '채팅 검색 및 참조' 항목에서 직접 기능을 활성화할 수 있다. 회사 측은 다른 요금제에도 순차적으로 기능을 확대 적용할 계획이다.

이번 업데이트는 AI 업계의 거대 기술 기업 간 경쟁이 심화하는 상황에서 나왔다. 앤트로픽과 오픈AI는 음성 모드, 컨텍스트 창 확장 등 유사한 기능을 잇달아 내놓으며 경쟁해 왔다. 오픈AI가 최근 'GPT-5'를 출시한 데 이어 앤트로픽 역시 최대 1천700억 달러(한화 약 230조원) 규모의 투자 유치를 앞두고 있어 기술 경쟁은 한층 더 뜨거워질 전망이다.

기억 기능은 AI 챗봇 서비스의 '고착도'를 높여 사용자 참여를 유도하는 핵심 전략으로 꼽힌다. 다만 최근 '챗GPT'를 두고 일부 사용자들이 과도하게 의존해 'AI 치료사'처럼 대하거나 정신 건강 문제를 호소하는 등 부작용이 제기돼 왔다.

앤트로픽 측은 "('클로드'는) 사용자가 요청할 때만 과거 채팅을 검색하고 참조할 것"이라며 "사용자 프로필을 구축하지는 않는다"고 설명했다.