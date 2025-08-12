UNIST, 덕산그룹 이준호 명예회장 기부금 300억 완납

UNIST가 덕산그룹 이준호 명예회장 발전기금 300억 완납 기념식을 11일 대학본부에서 개최했다.

행사에는 이 명예회장을 비롯해 이수훈 덕산그룹 회장, 박종래 총장, 주요 보직자, 학생 창업기업 대표 등이 참석했다.

이 명예회장은 지난 2021년 발전기금 300억 원을 약정했다. 2023년 27억 원 상당의 주식을 기탁한 데 이어, 올해 273억 원에 달하는 주식을 쾌척했다.

덕산그룹과 UNIST 관계자들이 발전기금 완납 기념식을 개최한 뒤 기념촬영했다.(사진=UNIST)

기부금은 지역 창업생태계 활성화와 기술 인재 양성을 위한 ‘챌린지융합관’ 건립에 투입된다.

이 공간은 실험 기반 창업교육·보육과 글로벌 산학협력 인프라를 갖춘 융합 혁신 거점으로 설계됐다. UNIST는 이를 토대로 동남권 산업 대전환을 선도하는 ‘부울경 창업벨트’의 허브로 거듭날 계획이다.

‘챌린지융합관’은 지자체·대학·기업이 공동으로 활용하는 창업 공동캠퍼스로도 운영할 예정이다.

현재까지 UNIST는 총 194개의 창업기업을 배출했다. 기업 누적 가치는 약 1조 3천억 원에 이른다.

최근에는 유니스트기술지주가 120억 원 규모 공공기술사업화 모태펀드 운용사로 선정돼, 연구성과 기술 상용화에도 속도를 내고 있다.

이 명예회장은 “UNIST가 만들어갈 미래가 제가 꿈꾸던 전통 제조업 혁신과 맞닿아 있다”며 기부 배경을 설명했다.

이어 이 명예회장은 “40여 년 전 울산에서 사업을 시작할 당시 척박한 환경 속에서 수많은 시행착오를 겪었다”며 “이제는 후배들이 그런 어려움을 덜 겪고 세계 시장에 도전할 수 있어야 한다. 울산 젊은 벤처인들의 디딤돌이 되길 바란다”고 말했다.