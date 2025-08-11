‘의료‧요양 통합돌봄 추진본부’ 출범…기존 추진단 확대 개편

내년 의료‧요양 통합돌봄 시행을 앞두고 추진본부가 출범했다.

보건복지부(이하 복지부)는 11일 제1차 의료‧요양 통합돌봄 추진본부 회의를 열고, 의료‧요양 통합돌봄 추진 현황과 향후 계획 및 방향을 종합적으로 점검했다.

의료‧요양 통합돌봄은 일상생활에 어려움을 겪는 사람이 살던 곳에서 건강한 생활을 영위할 수 있도록 시‧군‧구가 중심이 되어 돌봄 지원을 통합‧연계해 제공하는 사업으로, 2024년 3월26일‘의료‧요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’이 제정 2026년 3월27일 전국적으로 시행될 예정이다.

복지부는 체계적으로 통합돌봄을 추진하기 위해 장관을 단장으로 하고, 제1차관 및 인구사회서비스정책실장, 보건의료정책실장, 노인정책관, 복지행정지원관, 장애인정책국장, 사회서비스정책관, 건강보험정책국장, 건강정책국장, 보건의료정책관 등 소관 실‧국장이 참여하는 ‘의료‧요양 통합돌봄 추진본부’(이하 추진본부)를 구성했다.

(제공=보건복지부)

추진본부는 기존에 운영 중이던 ‘의료‧요양‧돌봄 통합지원추진단’('24.12월~, 단장: 제1차관)을 확대‧개편한 것으로, 노인‧장애인 등 대상자별 통합돌봄 지원체계를 구축하고, 보건의료를 포괄하는 돌봄 인프라 및 서비스를 확충할 수 있는 추진 구조를 마련하기 위한 것이다.

이번 회의에서는 2023년 7월부터 진행된 시범사업(예산지원형 12개소, 기술지원형 119개소 등 131개 지자체 참여 중) 운영 현황을 확인하며 통합돌봄 전국시행 준비 현황을 점검하고, 향후 계획과 추진방향 등에 대해 전반적으로 논의했다. 또 통합돌봄 체계 내에서 필요한 의료적 서비스를 확대할 수 있는 방안도 논의했다.

복지부는 추진본부 회의를 정례적으로 개최해 본사업 준비에 만전을 기하고, 요양, 보건의료 등 다양한 서비스와 인프라를 확충할 수 있는 구체적인 방안을 검토할 예정이다.

정은경 복지부 장관은 “돌봄은 국가와 지자체가 함께 책임져야 할 과제로서, 국민이 체감할 수 있는 통합돌봄 체계를 구축할 수 있도록 최선을 다하겠다”라며 “의료‧요양의 복합욕구를 가진 분들에게 필요한 서비스를 적절히 제공하기 위해 의료를 비롯한 다양한 서비스를 확대하는 방안을 마련하겠다”라고 밝혔다.