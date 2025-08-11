"야구 그라우드의 비밀 ‘사인’, 이대형과 본격 해부"

‘이대형의 크보랩’ 6화가 야구 경기의 핵심 의사소통 수단인 ‘사인’을 심층 해부한다.

11일 낮 12시에 공개된 이번 회차에서는 포수와 투수, 내야수가 경기 중 주고받는 신호인 사인의 의미와 작동 원리를 실제 장면과 함께 풀어낸다. 사인은 감독과 코치진, 선수들간에 약속된 표시로, 경기 중 작전을 전달하기 위해 손짓과 몸짓 등 다양한 방식으로 사용된다.

첫 번째 코너 ‘그라운드 해부실’에서는 포수가 경기 상황을 읽고 적절한 타이밍에 사인을 전달하는 과정을 집중적으로 다룬다. 주자의 움직임을 세밀하게 관찰한 뒤 곧바로 투수에게 신호를 보내는 장면, 사인을 알아듣지 못한 투수의 표정, 그리고 눈·손·몸을 활용한 다양한 형태의 사인이 차례로 등장한다. 여기에 선수들이 공통적으로 사용하는 ‘엄지 사인’의 의미와 실제 사례도 함께 소개되며, 사인을 둘러싼 야구 팬들의 궁금증을 해소할 것으로 기대된다.

피치컴 도입 전후의 변화도 짚는다. 2022년부터 사용된 사인 교환 장치 피치컴은 사인 유출을 막는 것은 물론, 포수가 포구 직후 곧바로 다음 공을 지시할 수 있어 경기 속도를 높이는 장점이 있다. 콘텐츠는 일부 선수가 피치컴 착용을 깜빡한 채 마운드에 오르거나, 기기 이상으로 손사인으로 급히 전환하는 장면 등 현장의 긴박한 순간까지 담아내 경기 중 다양한 상황을 설명할 계획이다.

공개된 예고편 속 ‘요즘 크보’ 코너에서는 SSG 주자 최지훈과 에리디아가 티격태격하는 장면이 등장해 눈길을 끈다. 이대형 해설위원은 다툼처럼 보일 수 있는 장면 뒤에 실제 오간 이야기들을 공개할 예정이다. 이어 번트 모션을 활용한 딜레이드 스틸, 위장 스퀴즈 번트, 수비수 위치를 이용한 페이크 플레이 등 고급 주루 작전까지 함께 소개하며, 야구의 숨은 재미를 세밀하게 짚는다.

티빙은 SNS에서 사용할 수 있는 ‘이대형의 크보랩’ 스티커팩을 공개했다. 이대형 해설위원의 다양한 표정과 제스처를 담은 스티커팩은 야구 팬들이 경기 관련 게시물에 재미를 더할 수 있도록 구성됐다. 스티커팩 관련 자세한 내용은 티빙 공식 SNS에서 확인 가능하다.