한-인도 AI·반도체 협력 논의…공학한림원 전문가 워크숍

한국공학한림원은 인도공학한림원과 오는 12~13일 'AI와 반도체로 스마트한 미래 만들기'라는 주제로 온라인 워크숍을 개최한다고 11일 밝혔다.

올해 8회째를 맞는 이번 한-인도 워크숍은 AI와 반도체 분야에서 양국의 협력 방안을 모색하며 양국의 관련 전문가들이 참여한다.

전혜정 LG전자 인공지능연구소 연구위원과 류수정 서울대학교 차세대반도체혁신융합대학 초빙교수가 좌장으로 나선다. 해당 분야 전문가 18여명이 발표자 및 패널로 참여한다.

12일 첫날은 'AI 분야 발전을 위한 스마트 제조와 글로벌 협력'을 주제로, 13일 둘째 날은 '반도체 제조 및 파운드리 협력 이니셔티브'를 주제로 진행된다.

첫날 AI를 활용한 스마트 제조 분야에서는 황원재 LG전자 생산기술연구원 상무가 '리:인벤트 LG 스마트 팩토리 쓰루 AX'라는 주제로 LG의 스마트팩토리 혁신 사례를 발표한다. 이어서 자나카라잔 람쿠마르 인도공과대학(IIT) 명예교수가 'AI 기반 스마트 제조 물류'에 대해 설명할 예정이다.

AI 분야에서 국제적 협력 기회와 관련해서는 최재식 KAIST 교수 겸 인이지 대표가 '한국 제조 공정의 AI 변환에 대해 발표한다. 이후 한국과학기술기획평가원의 주경원 부연구위원과 연세대학교 모정훈 교수 등이 참여하는 라운드테이블 토론에서 'AI 스마트 제조와 한-인도 협력'에 대해 논의한다.

둘째 날 반도체 제조 이니셔티브 분야에서는 송태중 삼성전자 파운드리사업부 상무가 '삼성 파운드리의 반도체 미래 비전과 인도에서의 성공 사례'를 발표한다. 이어서 시브 고빈드 싱 IIT 교수가 '3D-IC 통합을 위한 저온 저압 금속-금속 접합 기술'에 대해 설명한다.

반도체 파운드리 협력과 관련해서는 조명현 세미파이브 대표가 '독립적인 반도체 인프라를 위한 인도와 한국 연결'에 대해 발표한다. 이후 최리노 인하대학교 교수와 이강윤 성균관대학교 교수 겸 스카이칩스 대표 등이 참여하는 라운드테이블 토론에서 '반도체 제조와 협력'에 대해 논의한다.

올해는 한-인도 수교 50주년과 특별전략동반자관계 10주년을 맞는 해다. 한국의 첨단 제조 역량과 인도 디지털 혁신 리더십을 바탕으로 한 상호 보완적 협력이 기대된다.

윤의준 한국공학한림원 회장은 "인도는 AI와 반도체 분야에서 훌륭한 파트너"라며 "글로벌 공급망 재편과 기술 자주권에 대한 요구가 증가하는 상황에서 양국이 더욱 강력하고 협력적인 혁신 시스템을 구축하는 것이 중요하다"고 말했다.

인도공학한림원은 1987년 설립된 인도의 공학계 최고 권위 국립학술기관이다. 한국공학한림원은 인도공학한림원과 2017년부터 연례 워크숍을 통해 기술·정보 교류를 이어오며 긴밀한 관계를 유지하고 있다.