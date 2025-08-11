흡연자, 소세포폐암 발생 위험 50배 이상 높다

30년 이상‧20갑년 이상 현재 흡연자에게서 소세포폐암 발생 기여 위험도가 월등히 높은 것으로 나타났다.

국민건강보험공단 건강보험연구원과 연세대 보험대학원이 2004년~2013년 18개 민간검진센터 수검자 13만6천965명을 대상으로 건강검진과 유전위험점수(PRS) 자료, 중앙암등록자료, 건강보험 자격자료를 연계해 분석했다.

(사진=픽사베이)

그 결과, 30년 이상‧20갑년 이상 현재 흡연자의 암 발생 위험은 비흡연자보다 ▲소세포폐암 54.5배 ▲편평세포폐암 21.4배 ▲편평세포후두암 8.3배로 높았다. 반면, 흡연자의 타 암종별 발생 위험은 ▲위암 2.4배 ▲간암 2.3배 ▲대장암 1.5배 등이었다.

또 암 발생 기여위험도 분석에서 30년 이상‧20갑년 이상 현재 흡연자에서 흡연이 소세포폐암 발생에 기여하는 정도는 98.2%로 가장 높았다. 이어 ▲편평세포후두암 88.0% ▲편평세포폐암 86.2% 등이었다.

하지만 흡연이 타 암종 발생에 기여하는 정도는 ▲대장암 28.6% ▲위암 50.8% ▲간암 57.2% 등 상대적으로 낮았다.

관련해 유전요인이 편평세포폐암 발생에 기여하는 정도는 0.4%였다. 이와 비교해 대장암은 7.3%, 위암은 5.1%로 유전요인의 영향이 편평세포폐암 보다 각각 18.3배, 12.8배 크게 나타났다.

이선미 건강보험연구원 건강보험정책연구실장은 “이번 연구는 국내 최다 암종을 대상으로 암종별 유전 위험 점수를 활용하여 흡연과 유전요인의 암 발생 기여 정도를 분석한 것”이라며 “폐암과 후두암은 여타 암종과의 비교에서 암 발생에 흡연이 기여하는 정도가 월등히 높고, 유전요인의 영향은 극히 낮았다”라고 밝혔다.

아울러 “흡연과 폐암, 후두암 발생 간의 인과성은 더 명백해졌다”라고 강조했다.