런드리고, '호텔타월 홈서비스' 출시

의식주컴퍼니(대표 조성우) 모바일 세탁 서비스 '런드리고'는 5성급 호텔 타월을 집으로 배송해주는 '호텔타월 홈서비스'를 출시하며 프리미엄 라이프스타일 시장 공략에 나선다고 11일 밝혔다.

호텔타월 홈서비스는 비대면 모바일 세탁과 호텔 세탁 분야에서 모두 매출 1위를 기록한 런드리고의 노하우를 집약한 프리미엄 서비스다. 런드리고는 타월을 시작으로 침대 시트, 사계절 구스 이불, 가운 등 호텔급 제품을 홈서비스로 확대할 계획이다.

고객은 타월을 별도로 구매할 필요 없이 런드리고 앱에서 신청하면, 호텔세탁 전용 팩토리에서 5성급 호텔 품질 기준으로 세탁된 타월을 배송 받을 수 있으며 사용 후 반납하면 된다. 기본 패키지는 데일리 타월과 콤팩트 바스 타월 각 7장씩 총 14장으로 구성되며 필요에 따라 수량 선택도 가능하다.

호텔타월 홈서비스 출시

특히 자체 R&D(연구개발) 조직 런드리이노베이션랩' 개발한 모락셀라균 제거 레시피, 초고온 세탁 공정 등 고도화된 품질 시스템이 적용돼 여름철 세균 번식과 냄새를 예방하고, 반복 세탁 후에도 타월의 청결함과 촉감을 유지하는 것이 특징이다.

14일 서비스 출시를 기념해 런드리고는 구독 고객을 대상으로 1만3천500원 상당의 호텔 타월 패키지를 7천600원에 제공하는 특별 행사를 운영한다. 또 선착순 2천 명에게는 '세타필 하이드레이팅 포밍 크림 클렌저'를 사은품으로 증정할 예정이다.

의식주컴퍼니 김천석 런드리고 사업부문장은 "이번 서비스는 단순한 세탁을 넘어, 런드리고만의 노하우로 고객의 삶을 더욱 윤택하게 만드는 경험을 제안하고자 기획됐다"며 "앞으로도 런드리고는 라이프스타일에 실질적인 가치를 더하는 혁신 서비스를 지속 선보일 것"이라고 말했다.

런드리고는 현재 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 더플라자, 그랜드 워커힐 서울, 반얀트리 등 국내 주요 5성급 호텔을 비롯한 1만 객실 이상에 프리미엄 호텔세탁 서비스를 제공 중이다.