기상산업기술원 등 7개 기관, 청렴·윤리·인권 실천에 뜻 모아

대전지역 7개 공공기관이 청렴·윤리·인권 가치 실천을 위해 한자리에 모였다.

한국기상산업기술원(원장 황명균)은 국민건강보험공단 대전중부지사·대전사회서비스원·대전신용보증재단·대전평생교육진흥원·소상공인시장진흥공단·한국산림복지진흥원 등 기관과 지난해에 이어 올해도 공동으로 ‘청렴한빛네트워크 청렴·윤리·인권 실천 결의대회’를 개최했다.

7개 공공기관은 지난 7일과 8일 양일간 약 140명의 임직원이 참석한 가운데 공공기관의 반부패·청렴 의지와 인권 존중 조직문화 실천 의지를 대내외에 천명했다.

대전지역 7개 공공기관이 ‘0시 축제’ 연계 청렴·윤리·인권 캠페인을 전개하고 있다.

결의대회에서는 청렴 실천 선언 이후 ▲반부패 청렴교육 ▲청렴 골든벨 퀴즈 등 프로그램이 이어져, 참여 임직원의 청렴의식을 자연스럽게 높일 수 있도록 구성됐다.

8일에는 지역축제인 ‘0시 축제’ 행사장 일대에서 시민을 대상으로 한 청렴·윤리·인권 캠페인을 전개하며, 공공기관의 사회적 책임과 역할을 홍보하는 시간을 가졌다.

황명균 한국기상산업기술원 원장은 “대전 내 공공기관이 협력해 청렴·윤리·인권 실천 결의대회를 추진하는 등 지속적으로 문화를 확산하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 시민 여러분께 신뢰를 향상하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, ‘청렴한빛네트워크’는 지난해 공동사업의 일환으로 총 6회에 걸친 실무협의회 운영을 비롯해 ▲기관장 합동 청렴 결의 서약 ▲갑질 예방, 이해충돌 방지, 공공재정 환수 등 주제별 비대면 합동 캠페인 ▲합동 청렴 캠페인 ▲반부패 주간 합동 운영 ▲합동 청렴교육(152명 참여) 등 6개 사업을 성공적으로 추진한 바 있다.