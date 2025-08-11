[인사] 환경부

인사입력 :2025/08/11 11:17

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 신규임용 ▲장관정책보좌관 지윤근

◇과장급 신규임용▲장관정책보좌관 김용정

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 환경부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

GPT-5 성능 논란에…오픈AI "GPT-4o 복귀 허용"

AI 개발 하루에 GPU 1억…SKT 김태윤 담당 "그룹 전폭 지원에 감사"

[ZD브리핑] 국정기획위, 정부조직 개편안 발표 임박…방통위 향방 주목

KT, 분기 영업익 1조원 돌파...부동산+임단협 미반영 효과

ZDNet Power Center