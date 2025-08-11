ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
인공지능
배터리
양자컴퓨팅
컨퍼런스
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 환경부
인사
입력 :2025/08/11 11:17
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇국장급 신규임용 ▲장관정책보좌관 지윤근
◇과장급 신규임용▲장관정책보좌관 김용정
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
환경부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
GPT-5 성능 논란에…오픈AI "GPT-4o 복귀 허용"
AI 개발 하루에 GPU 1억…SKT 김태윤 담당 "그룹 전폭 지원에 감사"
[ZD브리핑] 국정기획위, 정부조직 개편안 발표 임박…방통위 향방 주목
KT, 분기 영업익 1조원 돌파...부동산+임단협 미반영 효과
ZDNet Power Center