"모든 지형서 잘 달린다"…다재다능한 고속 전기 자전거 주목

포화 상태인 전기자전거 시장에 도심 통근과 오프로드 트레일 라이딩 등 모든 지형의 라이딩에 특화된 제품이 등장해 주목되고 있다고 자동차 전문매체 일렉트렉이 최근 보도했다.

이 전기자전거는 미국 전기 자전거 업체 킹불(Kingbull)이 선보인 ‘점퍼 고(Jumper Go)’라는 제품이다.

750W 바팡 허브 모터를 탑재한 킹불 점퍼 고 전기자전거 (출처=킹불)

이 제품은 ▲콤팩트한 20인치 프레임 ▲풀 서스펜션 ▲스텝스루 디자인 ▲고속 주행이 가능한 강력한 클래스 3 모터를 갖춰 도심 통근과 주말 트레일 라이딩 모두에 적합하다.

750W 바팡 리어 허브 모터는 최대 85Nm 토크를 제공해 오르막길 주행과 빠른 가속이 가능하며, 페달 어시스트 모드에서는 최고 시속 45km까지 주행이 가능하다. 배터리는 960Wh 삼성 착탈식 배터리를 탑재해 1번 충전 시 최대 128km 주행이 가능하다.

960Wh 분리형 배터리 탑재해 최대 128km 주행거리를 제공한다. (출처=킹불)

브레이크는 텍트로(Tektro) 유압 디스크 브레이크를 갖춰 반은성과 안정적이 뛰어나며 타이어는 20인치 x 4.0인치 켄다 팻 타이어를 갖춰 일반 도로부터 잔디밭, 자갈길까지 다양한 노면에서 뛰어난 접지력과 편안한 승차감을 제공한다.

관련기사

스텝스루 알루미늄 프레임을 갖춰 초보자도 쉽게 자전거에 오를 수 있다. 뒷 좌석에 최대 68kg의 짐을 실을 수 있다. 또한, 실시간 속도, 주행 거리, 배터리 잔량을 표시하는 LED 디스플레이가 탑재되어 있다.

가격은 현재 킹불 웹 사이트에서 1,699달러(약 235만원)에 판매 중이다.