인스파이어, 이상원 최고 운영혁신 책임자 선임

인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 이상원 최고 운영혁신 책임자(CTO)를 공식 선임했다고 11일 밝혔다.

이 CTO는 서울대학교를 졸업했으며 미국 컬럼비아대학교 전기공학 석사 및 경영학 석사(MBA) 학위를 보유하고 있다. 맥킨지앤컴퍼니, LG전자, 서브원 등 국내외 기업에서 M&A, 비즈니스 전략, 운영 체계 개선 등 경영 혁신을 이끌어왔다.

이 CTO는 인스파이어의 전략기획, 데이터 분석, IT 등 핵심 부문을 총괄하며, 기업 경쟁력 제고를 위한 주요 프로젝트를 이끌 예정이다.

이상원 인스파이어 최고 운영혁신 책임자. (제공=인스파이어 엔터테인먼트 리조트)

첸 시(Chen Si) 인스파이어 사장은 “탁월한 전문성과 리더십을 갖춘 이상원 CTO의 합류는 인스파이어의 성장에 있어 중요한 전환점이 될 것”이라며 “앞으로 이 CTO와 함께 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하고, 성장과 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.