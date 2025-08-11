국민건강보험공단, 코난테크 AI 기술 덕에 회의록 작성 쉬워진다

코난테크놀로지가 최신 인공지능(AI) 기술로 국민건강보험공단의 스마트 회의록 작성 업무를 돕는다.

코난테크놀로지는 지난 달 최신 생성형 AI 기술을 접목한 신형 음성인식(STT) 솔루션 '코난 STT'를 국민건강보험공단에 납품키로 확정했다고 11일 밝혔다. 코난 STT는 건강보험 클라우드 표준 플랫폼 구축 스마트 회의실의 회의록 작성 업무를 지원할 예정이다.

코난테크놀로지는 이번 납품을 발판으로 공공기관 및 다양한 산업군에 생성형 AI 음성인식 솔루션 도입을 확대하며 AI 생태계 활성화에 기여할 계획이다. '코난 STT'는 앞서 다양한 고객사에 적용된 상태로, 현재 경찰청 전기통신금융사기 대응센터 콜센터에 도입돼 보이스피싱 사기 민원 서비스로 실제 운용 중이다. 또 인천공항 세관 검사대에서는 AI 동시통역시스템 '코난 챗봇 플러스'로 시범 도입돼 현장 테스트가 진행되고 있다.

(이미지=코난테크놀로지)

코난테크놀로지는 '코난 STT'를 ▲콜센터 ▲동시통역 ▲회의록 작성 등으로 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다. 앞서 이곳은 지난 5일 송도에서 개최된 'APEC 2025 코리아 글로벌 디지털·AI 포럼'에 참가해 '코난 챗봇 플러스'와 '첨단 다국어 AI 회의 통역 시스템'을 선보여 호응을 얻기도 했다.

서영주 코난테크놀로지 음성그룹 상무는 "앞으로도 다양한 산업에 맞춰 고객 요구에 부합하는 AI 음성인식 기술 고도화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.