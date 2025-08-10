산업부, 대학생 통상정책 토론대회 참가 접수

산업통상자원부는 11일부터 다음달 12일까지 ‘2025년 대학생 통상정책 토론대회’ 참가 신청을 받는다.

산업부는 미래세대와 통상정책 소통을 강화하고 통상 전문 인재를 양성하기 위해 2017년부터 매년 ‘통상정책 토론대회’를 개최해오고 있다. 올해로 9회째를 맞는다.

참가 대상은 국내 소재 대학에 재학하거나 휴학 중인 학부생(외국인 포함)으로, 1인 이상 최대 5인이 한 팀으로 참가할 수 있다. 참가자는 9월 12일까지 예선 주제인 ‘일방적 보호무역 확산에 대응한 우리나라의 통상정책 방향’에 대한 소논문을 통상정책 토론대회 누리집에 제출하면 된다.

산업통상자원부 전경

본선 진출 16개 팀은 국제통상학회 소속 심사위원의 전문 심사를 통해 선정되며, 본선에서는 팀당 최대 3명이 참가해 팀별 일대일 배틀 형식의 토론으로 진행된다.

결선은 11월 5일 열린다. 우승팀에는 산업통상자원부 장관상(대상)과 상금 400만원, 그 외 금·은·동 수상팀(7개 팀)에는 각각 상장과 소정의 상금이 지급된다.

또 국민의 통상정책에 대한 관심과 참여를 높이기 위해 본선 8강 진출팀 중 우승팀을 맞히는 온라인 이벤트를 진행하고, 결선 당일에는 현장 응원전과 경품 추첨행사도 열린다.

자세한 사항은 통상정책 토론대회 누리집에서 확인할 수 있다.