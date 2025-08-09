"AI시대 데이터 주권 실현"...제시아플랫폼, ZKP 회로설계 기술 발표

제시아플랫폼(GESIA Platform)은 자체 개발한 ZKP(Zero-Knowledge Proof) 기반 회로설계 기술을 공개했다고 8일 밝혔다. 제시아플랫폼은 AI와 블록체인 기술을 기반으로 공공과 산업의 판단·실행·검증을 자동화하는 웹3(Web3) 디지털 인프라를 구축하는 기술기업이다.

회사가 이번에 선보인 기술은 단순한 암호학을 넘어, AI 판단의 정합성과 데이터 무결성을 동시에 증명할 수 있는 구조로 설계됐다. 최근 이더리움 EIP-7911 드래프트로 등록되며 글로벌 기술 표준화 가능성까지 입증받았다고 회사는 밝혔다.

회사는 "AI가 자율적으로 판단하고 실행하는 시대, 우리는 ‘무엇을 판단했는가’보다 ‘어떻게 판단했는가’를 기술적으로 증명할 수 있는 구조를 필요로 하고 있다. 특히 초거대 언어모델(LLM), 멀티에이전트 시스템, 자율형 AI가 산업 전반에 확산하면서, AI 판단 흐름과 조건을 검증할 수 있는 신뢰 인프라는 필수적인 사회적 과제로 떠오르고 있다"면서 이번 기술 공개의 의미를 설명했다.

제시아플랫폼 회사 홈페이지 화면

제시아 ZKP 회로는 총 7단계로 구성됐다. 산업현장과 IoT 기반 시스템에서 수집한 데이터는 ZKP 생성기를 통해 암호화되고, AI 에이전트가 이 데이터를 기반으로 정책 조건에 따라 판단을 수행한다. 이후 LLM 기반 해석기와 예외 조건 분석기가 판단의 맥락을 정제하고, 이를 구조화한 ‘패턴검증 태그’를 생성한다. 이 태그는 산업별 기준, 정책 조건, 윤리 원칙과 자동 비교, 해당 판단이 정당하고 조건을 충족했는지를 실시간으로 증명한다.

특히 이 전 과정을 통해 생성된 'ZK-Proof'와 판단 태그는 이더리움 L1 Rollup 기반 블록체인에 온체인 저장되며, 외부 조작이 불가능한 신뢰 가능한 판단 이력으로 남는다. 이를 기반으로 다수의 AI 에이전트 간 상호 검증이 가능한 네트워크형 신뢰 구조가 구현된다.

제시아는 이 기술을 단순한 판단 검증에 그치지 않고, 디지털 판단 감사 시스템(Digital Audit system)으로 확장하고 있다. ESG 보고, GX(그린전환) 대응, 산업 보안, 글로벌 인증 등 실질적 활용 분야를 고려한 구조다. 특히 이 과정의 중심에는 제시아가 독자 개발한 ‘ZKP 패턴검증기’가 있다.

'ZKP 패턴검증기'는 AI의 판단 흐름을 산업별·정책별 기준에 따라 자동 분석하고, 그 판단의 의미와 정당성을 AI 기반으로 실시간 검증한다. 모든 과정은 프라이버시 침해 없이, 그리고 증명 가능한 방식으로 이뤄진다. 이는 기업·정부 모두에게 데이터의 신뢰성과 활용 가치를 동시에 확보할 수 있는 기술적 수단을 제공한다고 회사는 짚었다.

관련기사

제시아는 현재 이 기술을 기반으로 ▲AI 판단 감사 시스템 ▲Agent-to-Agent 자동 검증 환경 ▲산업별 인증 대응 모듈 등을 실증 중이다. 향후 국내외 다양한 산업군과 공공기관을 대상으로 적용 확장을 추진한다.

제시아플랫폼 관계자는 “우리는 더 이상 단순한 알고리즘 개발을 이야기하지 않는다. 지금 중요한 것은 AI 판단 전 과정을 신뢰 가능한 구조로 증명하는 것”이라며 “ZKP 회로와 패턴검증기 기술은 대한민국이 AI, 블록체인, ESG 기술을 아우르는 디지털 신뢰 선도국가로 도약할 수 있는 기반이 될 것”이라고 밝혔다. 이어 "오늘 발표한 ZKP 회로설계 기술은 단지 한 기업의 기술 공개가 아니라, AI가 신뢰 위에서 작동할 수 있도록 만드는 거버넌스 구조의 출발점"이라면서 "데이터 주권이 곧 경쟁력인 시대, 제시아는 그 신뢰를 ‘선언’이 아닌 ‘구조’로 증명해나가고 있다"고 강조했다.