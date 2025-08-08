젝시믹스, 2분기 매출 746억원·영업익 76억 원

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(대표 이수연)는 올해 2분기 연결 기준 매출 746억원, 영업이익 76억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 2.3%, 영업이익은 39% 감소했다. 다만, 수익성 개선의 노력에 힘입어 영업이익률은 10.1%를 기록했다.

회사는 "경기침체와 물가 부담 등의 여파 속에서도 신규 라인 출시를 통한 수익성 향상과 글로벌 시장에서의 영향력 강화에 집중해 어려운 업황 속에서도 매출을 전년 수준으로 유지할 수 있었다"고 설명했다.

지난 4월 새롭게 선보인 이너웨어 심리스 신규라인 ‘멜로우데이’의 경우 브라&쇼츠 세트 상품만 3개월간 8만4천 장 이상 판매됐다. 지난 6월 출시한 이너 티셔츠 ‘쿨모션 브이넥 숏슬리브’의 높은 판매고도 더해져 상반기 이너웨어 전체 누적 매출액은 33억원을 기록했다.

이외에도 스윔웨어, 러닝웨어 등 카테고리별 신규 라인업을 지속적으로 확대하며 전문성을 강화하고 있다. 지난달에는 자외선 차단 기능과 인체공학적 디자인을 결합한 RX 러닝 컬렉션 150여 종을 출시한 바 있다.

글로벌 시장에서의 성장세도 견조한 실적을 이어가는데 주요한 영향을 미쳤다. 주요국의 소비 심리 회복이 지연되는 상황에서도 2025년 상반기 수출 실적은 전년 동기 대비 80% 이상 증가했다. 일본과 중국에서는 팝업 운영과 고객 체험형 이벤트를 적극적으로 전개해 전년 대비 매출이 각각 51%, 33% 확대됐다. 2분기에만 2개 매장을 오픈한 몽골은 전년 대비 수출이 91% 성장했다.

또 젝시믹스 글로벌 온라인몰을 통해 홍콩, 싱가포르 등 동남아시아뿐만 아니라 미국, 캐나다 등 북아메리카에서의 매출 비중이 증가했다.

젝시믹스 관계자는 “브랜드 10주년을 맞아 대규모 기획전을 진행했음에도 각종 비용 효율화와 사업 다각화에 힘쓴 덕분에 고무적인 실적을 달성했다”며 “하반기에도 지속적인 제품 개발을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고, 판관비 관리를 통한 수익성 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.