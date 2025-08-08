리플, 글로벌 결제 플랫폼 ‘레일’ 인수… 스테이블코인 기반 결제 시장 공략 본격화

디지털 자산 기반 글로벌 결제 솔루션 기업 리플이 스테이블코인 결제 인프라 플랫폼인 레일을 2억 달러에 인수하기로 합의했다고 8일 밝혔다.

이번 인수를 통해 리플은 기업 고객을 위한 글로벌 결제 시장에서 스테이블코인을 활용한 솔루션을 본격적으로 확대해 나갈 계획이다. 이번 거래는 관련 규제 당국의 승인 등 통상적인 절차를 거쳐 2025년 4분기 내 마무리될 예정이다.

리플은 현재 60개 이상의 국가에서 라이선스를 기반으로 금융기관 및 기업 고객에게 디지털 자산 기반 결제 서비스를 제공하고 있으며, 이번 인수를 통해 가상계좌 발급, 자동화된 백오피스 운영, 디지털 자산 수납 기능 등 레일이 보유한 역량을 결합해 결제 인프라의 완성도를 높이게 된다.

리플 로고

양사는 이번 협력을 통해 스테이블코인을 활용한 입·출금 서비스를 전 세계 주요 결제 경로에 도입함으로써, 고객이 디지털 자산을 직접 보유하지 않고도 스테이블코인 기반 결제를 이용할 수 있는 환경을 조성할 예정이다. 기업 고객은 제3자 결제는 물론 내부 자금 이동까지 하나의 플랫폼에서 손쉽게 처리할 수 있으며, 리플의 글로벌 결제 네트워크를 통해 다양한 디지털 자산을 활용한 거래가 가능해져 고액 결제에 있어서도 경쟁력 있는 가격을 제공받을 수 있게 된다.

또한, 고객은 중앙화 거래소나 암호화폐 전용 계좌를 별도로 개설하지 않고도 가상계좌를 통해 디지털 자산을 수납할 수 있어, 운영 효율성과 접근성이 크게 개선된다. 연중무휴로 운영되는 글로벌 결제 네트워크는 하나의 통합된 인터페이스를 통해 접속 가능하며, 간소화된 온보딩 절차를 통해 빠르게 시스템을 이용할 수 있다.

이번 인수를 통해 리플은 60개 이상의 금융기관 수준 라이선스를 기반으로 한 규제 대응 역량을 더욱 강화하게 되며, 12개 이상의 글로벌 은행 파트너와 연계된 다중 결제망을 통해 안정성과 내결함성을 동시에 확보하게 된다.

리플의 모니카 롱 사장은 “스테이블코인은 현대 금융의 핵심 도구로 자리잡고 있으며, 레일과의 인수 합병을 통해 리플은 스테이블코인과 블록체인 기술을 활용한 글로벌 결제 혁신을 주도할 수 있는 독보적인 입지를 갖추게 됐다”고 밝혔다. 이어 “전 세계 고객이 언제 어디서나 빠르고 안전하게 자금을 이동시킬 수 있도록, 더욱 강력한 결제 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.

관련기사

레일의 바누 콜리 대표는 “레일은 지난 4년 동안 스테이블코인을 기반으로 가장 빠른 국제 기업 결제 방식을 구축해왔으며, 2025년에는 전 세계 기업 간 스테이블코인 결제의 10% 이상을 처리할 것으로 전망된다”며, “리플과의 협업을 통해 국제 결제 시장에서 새로운 기준을 제시하겠다”고 강조했다.

리플은 이번 인수를 포함해 지금까지 약 30억 달러를 전략적 투자와 인수에 투입해 왔으며, 디지털 자산 생태계 확장을 위한 적극적인 인수·합병 활동을 지속해 나갈 예정이다.