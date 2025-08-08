韓 금융기관, 시스템 피해 피할 수 있다…글로벌 기업의 교훈은?

대규모 서비스 중단 사태를 겪은 국내 금융권이 다가오는 트래픽 폭주 상황에서 공공 신뢰를 지켜낼 수 있을지 시험대에 올랐다. 과거의 인프라 확장 방식과 글로벌 시장에서 검증된 선제적 트래픽 관리 솔루션 도입을 두고 중요한 결정을 앞두고 있다.

8일 업계에 따르면 지난달 21일 소비자 회복 소비쿠폰 1차 지급 당시 다수 신용카드사의 웹사이트와 앱이 접속자 폭주로 마비됐다. 이로 인한 광범위한 서비스 중단은 사용자 불만 폭주로 이어졌다. 금융기관들은 다음달 22일로 예정된 2차 시행에서 유사 사태의 재발을 막아야 하는 큰 압박을 받고 있다.

이러한 인프라 과부하 문제는 대한민국만의 과제가 아니다. 홍콩, 독일, 일본, 브라질 등 여러 국가의 정부와 금융기관 역시 대규모 혜택 배포 시 비슷한 트래픽 폭주를 경험했다. 이들 국가는 수요 급증에 대응하기 위한 선제적 전략으로 '가상 대기실' 솔루션을 도입해왔다.

가상 대기실은 트래픽이 몰리는 순간에도 플랫폼 접근을 공정하고 안전하게 관리한다. 이를 통해 시스템의 가용성(업타임)을 유지하는 핵심 역할을 수행한다. 온라인 트래픽 관리 분야의 글로벌 선도 기업인 큐잇(Queue-it)은 이러한 고수요 프로젝트를 다수 지원해왔으며 지난해 한국 지사를 설립해 국내 활동을 본격화했다.

큐잇의 대표적 성공 사례는 홍콩 정부의 소비 쿠폰 지급 정책이다. 큐잇은 총 4단계에 걸쳐 중국은행, 항셍은행, 스탠다드차타드 등 주요 금융기관에 가상 대기실 솔루션을 제공했다. 그 결과 수백만 시민이 시스템 장애 없이 안정적으로 쿠폰을 신청할 수 있었다.

실제로 시행 첫 한 시간 만에 560만 명이 가상 대기실에 입장했으나 시스템은 원활하게 운영됐다. 홍콩 정부는 팬데믹 기간부터 큐잇의 솔루션을 활용해왔으며 우수한 확장성과 견고함을 높이 평가했다. 또 실제 사용자와 자동화된 트래픽을 구별하는 기능은 공정한 혜택 분배 실현에도 기여했다.

업계는 다음달 소비쿠폰 2차 시행이 국내 신용카드사들에 중요한 기회라고 분석하고 있다. 전통적 인프라 확장에 의존할지 트래픽 관리 도구와 같은 정교한 솔루션을 도입할지 판단해야 한다는 것이다. 디지털화가 가속화되는 금융 생태계에서는 트래픽 폭주 시 시스템을 버티는 인프라를 갖추는 문제는 단순한 기술적 과제가 아니라 '공공 신뢰'의 문제다.

국내 금융권이 직면한 다음 몇 주간은 단지 시스템의 준비 상태를 시험하는 시간이 아니다. 이는 사용자에게 '신뢰할 수 있는 디지털 환경'을 제공하기 위한 선제적 조치를 취할 수 있는 기회이기도 하다. 글로벌 사례에서 확인됐듯 위기 상황에 안정적으로 대응한 기관들은 신뢰 확보를 위한 '선제적 디지털 투자'를 단행한 곳들이었다.

큐잇과 같은 플랫폼은 사전에 시스템에 연동해 디지털 준비 태세 강화가 가능하다. 코로나19 팬데믹 당시 큐잇은 전 세계 정부가 단기간 내 신속하게 이러한 인프라를 구축하도록 지원하며 '속도와 안정성은 양립할 수 있다'는 사실을 입증했다.

아론 김 큐잇 한국 지사장은 "대중의 신뢰는 얻기 어렵고 잃기는 쉽다"며 "은행이나 공공 플랫폼이 결정적인 순간에 다운되면 단순한 이벤트 이상의 문제로 이어지며 이는 브랜드 신뢰도, 사용자 신뢰, 장기적 고객 관계에 영향을 미친다"고 밝혔다.

이어 "글로벌 사례에서 확인됐듯 위기 상황에서도 안정적으로 대응해낸 기관들은 대체로 신뢰 확보를 위한 '선제적 디지털 투자'를 진행한 곳들"이라며 "우리는 팬데믹 당시 전 세계 정부가 단기간 내 신속하게 이러한 인프라를 구축할 수 있도록 지원하며 '속도와 안정성은 양립할 수 있다'는 사실을 입증했다"고 강조했다.