[인사] 한국인터넷진흥원(KISA)
인사
입력 :2025/08/07 19:29
방은주 기자
◆
팀장급 보임
▲성과관리팀장 임동균
▲ESG추진팀장 김정운
*8월 11일자
방은주 기자
ejbang@zdnet.co.kr
KISA
