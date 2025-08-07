저감 맥주 뭐길래...‘삿포로 생맥주 70’ 품절 대란

헬시플레저 트렌드 속 저감 맥주에 대한 소비자들의 관심이 높아지는 가운데, 삿포로맥주의 신제품 ‘삿포로 생맥주 70’이 출시 두 달 만에 일시 품절되는 인기를 기록했다.

일본 프리미엄 맥주 브랜드 삿포로맥주의 한국 공식 수입사 엠즈베버리지는 7일 “‘삿포로 70’이 예상을 뛰어넘는 수요로 인해 현재 일시 품절 상태”라고 밝혔다.

이 제품은 당질과 퓨린을 각각 70% 줄인 저감 맥주로, 맛과 질감은 기존 생맥주 수준을 유지하면서 건강까지 고려한 것이 특징이다.

삿포로 생맥주 70.(사진=엠즈베버리지)

‘삿포로 70’은 지난 6월 1일 정식 출시됐으며, 그보다 앞선 지난해 두 차례의 한정판 출시 때도 완판 행진을 이어간 바 있다. 이번에도 정식 판매에 앞서 대량 생산분을 확보했지만, 수요를 따라가지 못해 주요 마트 등에서는 품귀 현상까지 벌어지고 있다.

업계는 이번 현상을 무더운 여름철과 맞물린 맥주 수요 증가, 그리고 당류·퓨린 저감과 같은 건강 요소를 중시하는 ‘헬시플레저’ 소비 트렌드의 영향으로 분석하고 있다.

엠즈베버리지 삿포로맥주 관계자는 “헬시플레저 열풍과 일본 맥주에 대한 관심이 더해져 출시 두 달 만에 품절되는 결과로 이어졌다”며 “소비자들이 보다 편리하게 제품을 구매할 수 있도록 삿포로맥주 본사와 논의 중”이라고 밝혔다.