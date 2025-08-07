[포토] '투자 선물' 팀 쿡, 트럼프에 또 다른 선물 줬다

애플이 6일(현지시간) 백악관에서 약 1천억 달러(약 140조원)에 달하는 미국 투자 계획을 발표하며 도널드 트럼프 대통령에게 독특한 조각품을 선물했다고 나인투파이브맥, 더버지 등 외신들이 보도했다.
보도에 따르면 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 이날 미국 투자 계획을 발표하는 자리에 커다란 애플 로고가 새겨져 있는 크고 하얀 상자를 들고 있었다.
그는 “이 유리는 코닝에서 생산된다. 트럼프 대통령을 위해 각인되어 있다. 단 한 개만 제작되는 특별한 제품이다. 현재 애플에서 근무 중인 전직 미 해병대 상병이 디자인했다. 받침대는 유타에서 생산됐고 24K 금으로 제작됐다”고 밝혔다.
유리 조각에는 애플 로고가 새겨져 있으며 큰 원반 모양으로 위에는 트럼프 대통령의 이름이, 하단에는 쿡 CEO의 서명으로 보이는 사인과 함께 '메이드 인 USA'라는 문구와 2025년이라는 연도가 새겨져 있다.
얼마 전까지 트럼프 대통령은 애플을 공개적으로 비판하며 아이폰 생산 기지를 미국으로 이전해야 한다고 언급했으나 이번 애플의 미국 투자 계획 발표로 애플에 호의적으로 돌아설 수 있을 것으로 보인다고 외신들은 전망하고 있다.