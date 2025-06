"AGI 경쟁은 허구…AI 군비 경쟁론, 위험한 질주 부추긴다"

범용 인공지능(AGI) 패권 경쟁이라는 서사가 현실과 동떨어진 허구에 불과하며, 오히려 무모한 기술 개발을 부추길 수 있다는 지적이 나왔다.

최근 케임브리지 대학에서 발표한 '가장 위험한 허구: AI 경쟁 담론과 그 현실(The Most Dangerous Fiction: The Rhetoric and Reality of the AI Race)' 보고서는 AI 패권 경쟁 담론이 정책과 산업계 전반에 과도하게 확산되고 있으며, 이는 AGI 개발을 둘러싼 오해와 위험을 키우고 있다고 주장했다.

보고서를 작성한 션 오헤이가티 케임브리지대 미래인텔리전스센터 책임자는 특히 '결정적 전략적 우위'라는 개념이 사실상 허구임에도 불구하고 미중 양국 모두에서 이를 현실화하는 방향으로 담론이 강화되고 있다고 분석했다.

'AI 경쟁 담론과 그 현실' 보고서 (사진=케임브리지 대학교)

그는 지난 2017년 이후 본격화된 'AI 경쟁' 서사가 언론, 정책보고서, 기술기업을 통해 구조화됐다고 지적했다. 일론 머스크나 블라디미르 푸틴의 발언이 과도하게 인용됐고 중국의 '차세대 인공지능 발전 계획'은 '지배'라는 단어로 번역되며 오독의 여지를 남겼다는 분석이다. 특히 시진핑 주석이 언급한 "AI 핵심 기술의 고지를 점령"한다는 발언도 군사적 맥락이 아닌 산업 현대화 전략의 일부였다고 반박했다.

오헤이가티 책임자는 거대언어모델(LLM)과 같은 자원 집약형 기술이 등장하면서 AI 개발이 지정학적 이슈로 확산됐다고 봤다. 미국은 중국의 반도체 접근을 차단하는 수출 규제를 강화했고 중국은 희토류 수출 제한으로 맞대응하며 기술전쟁이 가시화됐다. 이 과정에서 오픈AI, 앤트로픽 등 미국 주요 기업들은 규제 완화를 요구하며 '중국은 규제 없이 달리고 있다'는 논리를 반복해왔다.

다만 오헤이가티 책임자에 따르면 중국은 지난 2023년부터 생성형 AI에 강력한 규제를 도입한 상황이다. 대표적으로 바이두의 챗봇 '어니봇'은 관련 심의로 출시가 지연됐고 이는 '무규제 경쟁국'이라는 미국 측 주장과 상반된 현실이다. 그는 AI 규제 논의에서 중국을 단순한 경쟁자로 설정하는 시각이 현실 왜곡을 부추긴다고 지적했다.

현재 AGI 경쟁 담론은 단순한 기술 우위 주장을 넘어 군사적 전략 경쟁으로 확대되고 있다. 미국 내 주요 AI 기업들은 국방 및 안보기관과의 파트너십을 강화하고 있으며 이에 대해 중국을 명분으로 내세우고 있다. 심지어 일부 정책 보고서에서는 경쟁에서 밀릴 경우 CIA식 '암살 작전'도 고려해야 한다는 주장이 제기됐다.

중심 개념인 '결정적 전략적 우위'는 하나의 행위자가 AGI를 먼저 개발하면 타국은 영원히 따라잡을 수 없다는 가정에 기반하고 있다. 이는 기존 기술개발과 달리 '승자독식'의 상전이를 상정하며 오히려 AGI 개발 경쟁을 극단화하는 논리를 제공한다. 오헤이가티는 이 개념이 과학적 불확실성을 과도하게 정치화하고 있다고 지적했다.

중국이 AGI 개발에 총력전을 벌이고 있다는 주장에는 근거가 부족하다는 것이 논문의 핵심 반론이다. 중국 정부는 '통용 인공지능'이라는 표현을 사용하지만 이는 초지능이 아닌 범용형 생성형 AI를 가리키는 용어에 가깝다. 알리바바가 발표한 AI 인프라 투자나 딥시크의 기업 가치도 오픈AI, 마이크로소프트에 비하면 미미한 수준에 그친다.

미국 의회 보고서들은 "중국이 맨해튼 프로젝트 급의 AGI 경쟁을 벌이고 있다"고 주장하지만 오헤이가티 책임자는 이에 상응하는 물적·제도적 증거를 찾기 어렵다고 선을 그었다. 중국 내에서도 'AI 원자폭탄론'이 언급된 바 있지만 이는 과학적 열망이나 자립 강조의 수사적 표현에 가깝다는 해석이다.

중국은 기술 지배보다는 자급자족과 국제 협력을 강조하는 입장을 유지하고 있다는 것이 그의 주장이다. 실제로 중국 외교관인 푸잉은 "미중이 협력한다면 AI를 통제할 수 있지만 대립한다면 기계가 인간보다 우위에 설 수도 있다"고 경고한 바 있다.

이러한 경고는 '상황 인식(Situational Awareness)' 보고서가 제시한 관점과 정면으로 충돌한다. 해당 보고서는 지난해 오픈AI에서 해고된 22살 레오폴드 아셴브레너가 주도 작성한 문건으로, AGI 개발 경쟁에서 서구가 뒤처질 경우 국가 안보에 중대한 위협이 발생할 수 있다는 가정을 바탕으로 한다. 이후 이 보고서는 미국 내 주요 테크기업들이 규제 완화와 정부 파트너십을 정당화하는 근거로 반복적으로 인용돼 왔다.

션 오헤이가티 책임자는 "'상황 인식'에는 참고할 만한 통찰도 있지만 그 프레임이 지나치게 빠르게 확산되고 있는 점이 우려된다"고 밝혔다.