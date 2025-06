스테이블코인 규제 '지니어스법', 美 상원 통과...하원-대통령 서명 남아

미국 달러 등에 연동되는 스테이블코인 관련 규제 법안이 미국 상원 의회 문턱을 넘었다.

17일(현지 시각) 월스트리트저널(WSJ) 등 복수 외신은 미국 상원 의회가 일명 '지니어스 법(GENIUS Act)'으로 불리는 스테이블코인에 대한 포괄적 규제법을 통과시켰다고 보도했다.

보도에 따르면 지니어스 법은 찬성 68표, 반대 30표, 기권 2표로 통과됐다.

스테이블코인 규제법이 미국 상원의회 문턱을 넘었다. (이미지=flickr)

지니어스 법은 'Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act of 2025'의 약칭이다. 스테이블코인 발행과 운영 방식 등을 제도화하는 내용이 주요 골자다.

해당 법에 따르면 스테이블코인 발행자는 예금 보험에 가입된 은행 등 예금 취급기관, 연방 정부의 인가를 받은 비은행사 및 기업 등이 대상이다.

특히 발행자는 자금 세탁 방지 및 제재 준수 의무를 지켜야 하고, 미국 달러화 또는 이와 유사한 유동성 자산을 1대1 담보로 설정해야 한다. 일정 규모의 스테이블코인은 별도 외부 회계 감사도 받아야한다.

지니어스 법 시행일은 하원 의회 심의와 도널드 트럼프 대통령의 서명 이후 확정될 것으로 보인다. 빠르면 다음 달 중 해당 법이 시행될 수 있다는 전망도 있다.