애플, 게임 전용 앱 출시·개발사 인수…게임 사업 본격화

애플이 게임 사업 강화를 위해 모든 애플 기기에 탑재되는 새로운 ‘게임 전용 앱’을 출시하고, 창사 최초로 게임 개발사 인수까지 단행했다.

27일(현지시간) 블룸버그는 애플이 올해 중 아이폰과 아이패드, 맥, 애플TV 등 모든 자사 기기에 탑재될 ‘게임 전용 앱’을 출시할 예정이라고 보도했다. 이는 마이크로소프트의 윈도우 PC에 기본 탑재된 엑스박스 앱처럼 다양한 게임을 실행하고, 사용 기록 등을 관리할 수 있는 앱이다. 현재 애플 기기의 기본 앱인 게임센터를 대체하게 된다.

블룸버그에 따르면 애플은 게임 전용 앱을 통해 전 세계에서 가장 많은 사람들이 게임을 할 때 사용하는 디바이스인 아이폰의 영향력을 더욱 확대하려는 목적이다. 새 게임 앱은 다음 달 9일 개최되는 세계 개발자 대회(WWDC)에서 처음 공개될 예정이다.

애플이 기존 하드웨어에 기본 탑재하고 있는 애플 게임센터.

이와 함께 애플은 최근 처음으로 게임 개발사를 직접 인수했다. 이날 비디오게임크로니클에 따르면 애플은 스페인 바르셀로나에 본사를 둔 알라이크 스튜디오(Alike Studio)를 인수했다.

알라이크 스튜디오는 '러브 유 투 비츠(Love You to Bits)', '올 오브 유(All of You)' 등 퍼즐 어드벤처 장르의 인기 게임들을 개발한 인디 개발사로, 이미 여러 차례 애플 앱스토어 추천 게임에 선정된 바 있다.

다만 애플은 이번 인수가 앞으로 게임 개발사를 연쇄적으로 인수하는 전략의 시작을 의미하지는 않는다고 선을 그었다. 애플 대변인은 “이번 결정은 알라이크 스튜디오와의 성공적이고 긴밀한 파트너십에 기반한 것”이라며 “독립적이고 창의적인 개발사를 지속적으로 지원하겠지만, 추가적인 연쇄 인수를 계획하고 있는 것은 아니다”라고 강조했다.