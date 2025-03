소니코리아, 영상 제작자 위한 신규 시스템 2종 공개

소니코리아가 28일 올 하반기 출시할 전문 영상 제작자용 신규 시스템 2종을 공개했다.

오셀러스(OCELLUS)는 시각효과(VFX)와 증강현실(AR) 등 가상 프로덕션에서 카메라 위치와 방향 데이터를 전송하는 카메라 트래킹 시스템이다. 소니 시네마 라인 카메라, 시스템 카메라와 타사 카메라와 활용할 수 있다.

소니 카메라 트래킹 시스템 '오셀러스'(OCELLUS). (사진=소니코리아)

센서 유닛과 프로세싱 박스, 3개의 렌즈 인코더로 구성됐으며 이미지 센서 5개와 소니 비주얼 SLAM 기술을 이용해 야외나 실내 환경에서 별도 지시자 없는 마커프리 추적이 가능하다.

소니 카메라와 연동하면 조리개값, 포커스, 줌 값 등 메타데이터를 추출해 이더넷 케이블로 실시간 전송할 수 있다. 이를 지원하지 않는 특수 렌즈는 렌즈 인코더를 카메라에 장착해 데이터를 수집할 수 있다.

베니스 확장 시스템 미니(CBK-3621XS)는 디지털 시네마 카메라 '베니스 2' 8K 센서 전용으로 설계됐다. 본체 크기를 기존 시스템 대비 약 70% 줄였고 스마트폰 정도의 설치 면적으로 핸드헬드 촬영과 액션 촬영에 활용할 수 있다.

소니 베니스 확장 시스템 미니(CBK-3621XS). (사진=소니코리아)

ND 필터 9개로 구성된 드롭인 ND 카트리지 시스템과 클리어 ND 필터를 내장했다. 주요 액세서리를 부착할 수 있는 마운팅 포인트도 포함한다.

오셀러스와 베니스 확장 시스템 미니는 올 하반기 국내 정식 출시 예정이며 가격은 미정.