"아크릴, 기술평가 통과···오로지 고객을 위해 존재"

"아크릴의 모든 것은 오로지 고객을 위해 존재합니다. 최근 상장을 위한 기술평가를 통과했습니다. 기술평가를 받으면서 느낀 소감이 바로 이 것입니다.아크릴의 존재 이유는 고객이고, 그래서 더 많은 고객에게 우리 기술을 제공하겠다는 겁니다."

인공지능(AI) 전문기업 아크릴이 창립기념일을 맞아 24일 개최한 자사 연례 컨퍼런스 'ACRYL NEXT 2025'에서 박외진 대표는 이 같이 밝혔다. 행사는 서울 그랜드 인터컨티넨탈호텔 서울 파르나스 2층 오키드홀에서 열렸다.

2011년 3월 24일 설립된 아크릴은 올해 14번째 생일을 맞았고, 이번 '아크릴 넥스트'는 올해가 6번째다. 올해는 'All for One, One for All'을 테마로 열렸다. 특히 해외 24개국에서도 참가해 시선을 더 모았다. 아크릴의 글로벌 AI 기술력과 혁신 사례를 공유했다.

■ 다채로운 아젠다, AI 기술의 미래 조망 및 고객 성공 사례 공유

이번 'ACRYL NEXT 2025'에서는 AI 기술의 최신 동향부터 아크릴의 혁신 기술, 고객 성공 사례까지 다채로운 아젠다가 펼쳐졌다.

1부 'AI 키노트' 세션에서는 서울대학교 융합기술원 이형기 원장이 ‘AI 기술의 임상시험 적용: 현황, 미래, 쟁점’을, 한국마이크로소프트 전종수 이사가 ‘AI를 통한 신약 개발 및 R&D 가속화 방안’을, 성균관대학교 소프트웨어학과 우홍욱 교수가 ‘Agentic AI의 미래: Technology Perspective’를 주제로 발표하며 AI 기술의 미래를 조망했다.

박외진 아크릴 대표가 환영사를 하고 있다.

2부 'All for One' 세션에서는 아크릴 AAAI연구소 염익준 CTO가 ‘ACRYL AI 인프라 기술’을, 아크릴 AI제품사업그룹 고의열 본부장이 ‘AI를 강화하는 힘: 컴퓨팅 파워부터 스마트 배포까지’를, 아크릴 신현경 부대표가 ‘헬스케어 데이터 X AI: 글로벌 사례 중심’을 주제로 발표하며 아크릴의 차별화된 기술 경쟁력을 집중적으로 소개했다.

3부 'One for All' 세션에서는 대구테크노파크 김지선 책임연구원이 ‘제조업의 AI 전환: 공공기관 활용 사례(Jonathan)’를, 서울성모병원 스마트병원 김대진 원장이 ‘AI를 활용한 심리평가 소프트웨어 의료기기 개발(Esther Deprex)’을 주제로 발표하며, 실제 비즈니스에 아크릴의 AI 솔루션이 어떻게 적용되고 있는지 고객의 관점에서 생생하게 보여주었다.

■ 기술성 평가 통과, 기술력 입증 넘어 '고객 중심' AI 기술 개발 박차

아크릴은 3개월간 밤낮없는 기술성 평가 심사 준비 과정을 통해 기술력 향상은 물론, 고객의 중요성을 다시 한번 되새기고, 기업의 방향성을 재정립하는 소중한 시간을 가졌다고 밝혔다. 이번 기술성 평가에서 아크릴은 탁월한 평가를 받으며, 독보적인 AI 기술의 우수성과 혁신성을 객관적으로 입증했다. 이는 단순한 기술력 입증을 넘어, 아크릴이 '고객 중심' AI 기술 개발에 얼마나 심혈을 기울여왔는지를 보여주는 결과다.

박외진 대표는 "이번 기술성 평가는 단순히 우리의 기술력과 혁신성을 인정받은 결과가 아니다. 그간 우리가 얼마나 '고객 중심' AI 기술 개발에 심혈을 기울여왔는지, 그 노력의 결실을 보여주는 증거"라며 "이제 이 결과를 발판 삼아, 고객 여러분께 진정한 행복과 감동을 선사하는 AI 기술 개발에 더욱 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

아크릴은 앞으로도 인공지능 플랫폼 '조나단'을 중심으로 제조업과 헬스케어 분야에서 사업을 적극적으로 확대하는 한편 고객 맞춤형 AI 솔루션 제공에 주력할 계획이다.