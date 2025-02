NDS, 클라우드 기반 유전체 분석 환경 제시

NDS(대표 김중원, 이하 엔디에스)가 클라우드 기반 유전체학(Genomics) 비즈니스 혁신 기술 및 사례를 선보였다.

엔디에스는 '2025 제21회 동계심포지엄'에 참가했다고 7일 밝혔다.

2025한국유전체학회 동계심포지엄은 다양한 유전체 기반 회사, 연구소 및 사업단이 참여하는 학술 토론 행사다. 5일부터 7일까지 개최한 이번 행사는 '다음 세대를 위한 유전체학 역량 강화(Empowering Genomics for the Next Generation)'을 주제로 급속히 발전하고 있는 유전체 분야의 최신 기술 동향과 지식을 공유했다.

2025 한국유전체학회 동계 심포지엄 부스(이미지=엔디에스)

엔디에스는 이번 심포지엄에서 AWS와 공동 부스를 운영하고, AWS 헬스오믹스(HealthOmics)를 포함한 헬스케어 서비스 및 클라우드 기반 유전체 분석 환경 구축 서비스를 소개했다.

AWS 헬스오믹스는 유전체, 전사체 및 기타 오믹스 데이터를 저장, 질의, 분석 하고 해당 데이터에서 유용한 정보 및 가치를 창출하여 과학적 발견을 앞당길 수 있도록 지원하는 서비스다. 엔디에스는 국내 유일의 AWS 헬스오믹스 전문 파트너로서 유전체 분석 기업들이 클라우드 기반의 분석 환경을 손쉽게 구축할 수 있도록 지원하고 있다.

엔디에스는 헬스케어 분야의 데이터 관리와 분석에 특화된 기술력을 바탕으로 해당 업계를 선도하고 있으며, 다년간 축적된 글로벌 유전체 분석 기업의 사업 수행 경험을 바탕으로 기업 맞춤형 유전체 분석 솔루션 및 컨설팅을 제공하고 있다.

또한, 헬스케어 및 유전체 분야 BI, SA 전문가로 구성된 클라우드 전문 인력을 보유하고 있으며, AWS 헬스오믹스 PoC 진행을 통해 유전체 분석 서비스의 성능 향상과 비용 절감 효과를 검증한 바 있다.

엔디에스 김중원 대표는 "이번 ‘한국유전체학회 동계 심포지엄’ 참가로 유전체/바이오, 헬스케어분야의 고객들에게 엔디에스만의 전문적인 클라우드 기술력 및 성공 사례를 입증할 수 있는 뜻깊은 자리가 되었다고 생각한다"면서 "앞으로도 엔디에스만의 차별화된 클라우드 서비스 역량 강화를 통해 유전체 분야 전문 클라우드 파트너로서 자리매김 하겠다"라고 말했다.