교황청, 'AI와 인류의 공존' 선언…이유는?

바티칸뉴스에 따르면 교황청은 28일 인공지능(AI)과 인간 지능의 관계를 다룬 '앤티쿠아 엣 노바(Antiqua et Nova)' 보고서를 발표했다. 이는 교리성(Dicastery for the Doctrine of the Faith)과 문화교육성(Dicastery for Culture and Education)이 공동으로 작성한 문서다. (☞ 보고서 원문 바로가기)

폴 티게(Paul Tighe) 문화교육성 사무총장은 "이번 문서는 AI에 대한 가톨릭교회의 여러 성찰을 종합했다"며 "챗지피티(ChatGPT)의 등장으로 일반 사용자들이 AI 도구를 직접 사용하게 되면서, 교회 차원의 대응이 필요했다"고 설명했다.

티게 사무총장은 "AI 시스템은 인간의 추론, 처리, 분별, 발견, 패턴 인식, 혁신 능력을 향상시킬 수 있다"면서도 "인간은 삶의 목적과 의미를 찾는 더 넓은 의미의 지능을 가지고 있으며, 이는 기계가 대체할 수 없는 형태의 지능"이라고 강조했다.

보고서는 AI 개발과 활용에 있어 윤리적 책임을 강조했다. 티게 사무총장은 "소셜미디어 초기에 우리는 그것의 잠재력만을 환영했지만, 양극화와 가짜뉴스 같은 부작용을 예측하지 못했다"며 "AI도 같은 전철을 밟지 않도록 해야 한다"고 경고했다.

특히 보고서는 AI 기술이 상업적, 정치적 환경 내에서 개발되면서 특정 가치에 편향될 수 있다고 지적했다. 이에 "설계 단계부터 윤리적 고려가 필요하며, 전체 인류의 경험을 반영하는 데이터베이스 구축이 중요하다"고 제안했다.

보고서는 AI가 가져올 수 있는 불평등 심화를 주요 우려사항으로 지적했다. 티게 사무총장은 "디지털화 과정에서 소수의 부유층이 막대한 권력을 갖게 된 것처럼, AI도 인류 가족의 단합을 저해할 수 있다"고 우려했다.

특히 의료 분야에서 AI의 잠재력을 인정하면서도, "의료 서비스가 이미 불공평하게 분배된 상황에서 AI로 인해 이러한 격차가 더욱 커질 수 있다"고 경고했다.

보고서는 AI 시대에 가톨릭 대학들의 역할을 강조했다. 티게 사무총장은 "가톨릭 대학들은 인문학, 철학, 신학과 함께 과학적 배경을 가진 인재들을 보유하고 있다"며 "이러한 학제간 연구를 통해 AI의 책임있는 발전 방향을 모색할 수 있을 것"이라고 전망했다.

바티칸의 이번 보고서는 AI 기술의 발전을 환영하면서도, 인류 전체의 이익을 위해 신중한 접근이 필요하다는 균형 잡힌 시각을 제시했다. 특히 이는 최종 결론이 아닌 지속적인 논의의 시작점이 될 것이라고 강조했다.

■ 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)