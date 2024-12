컬리, 2024 연말 탐험 게임 이벤트 열어 선물 쏜다

컬리는 '투 올 더 익스플로러즈, 프롬 컬리(To All the Explorers, From Kurly)'라는 콘셉트로 '2024 연말 캠페인'을 진행한다고 9일 밝혔다.

21일까지 열리는 이번 캠페인에서는 컬리의 숨겨진 큐레이션 제품을 찾아 떠나는 탐험 게임 이벤트가 진행된다. 1월부터 12월까지의 일러스트 카드를 확인하면 월별로 각기 다른 상품들을 발견할 수 있다. 안내 문구에 맞춰 카드 속 컬리 아이템을 클릭하면 된다.

하루에 한 번씩 게임에 참여할 수 있으며, 참여할 때마다 당일 사용 가능한 래플 응모권이 주어진다. 100만원 상당의 '시슬리' 수프리미아 앳 나이트 더 수프림 안티에이징 크림, '네스프레소' 버츄오 라티시마, '스타우브' 아시아볼 주물냄비, 컬리 적립금 100만원 등 총 5천만원 상당의 선물을 증정한다.

컬리가 '2024 연말 캠페인'을 진행한다. (사진=컬리)

총 3천명에게는 2025년 한정판 컬리 캘린더도 선물한다. 이번 캘린더는 풍경의 아름다움을 섬세하게 그려내는 일러스트레이터 정다은 작가와 협업했다. 컬리 감성에 어울리는 따뜻한 색채와 간결한 선이 특징으로 동화를 연상케 하는 일러스트 12장을 엽서로도 사용할 수 있다.

관련기사

캘린더 래플 이벤트를 놓친 이용자들은 구매도 가능하다. 캠페인 기간 동안 1만2천900원에 할인 판매한다. 분기별로 사용할 수 있는 3만5천원 상당의 컬리 지류 쿠폰팩도 담았다. 쿠폰 4종과 더불어 오브제 투명 스티커도 동봉해 캘린더를 꾸밀 수도 있다.

나호욱 브랜드마케팅 그룹장은 "올 한해 동안 컬리에서 먹거리 뿐 아니라 뷰티, 패션, 리빙 등 다양한 영역에서의 '좋은 것'을 찾으며 발견의 기쁨을 누리셨던 이용자들을 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "이번 연말 캠페인과 함께 따뜻한 겨울 보내시길 바란다"고 말했다.