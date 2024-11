아시아 과학한림원 대표단 회의체 발족 "팍스 아시아나 시대 열어야"

아시아 지역 과학기술 최고 석학단체 대표들이 한자리에 모여 아시아 각국 정부의 과학기술 연구와 교육, 국제 협력에 대한 투자 확대를 촉구하는 공동선언문을 발표했다.

한국과학기술한림원(원장 유욱준, 이하 한림원)은 21일 한림원 회관에서 '2024 아시아과학한림원 포럼(Science Academies of Asia Forum 2024, 이하 SAAF)'을 개최했다.

포럼에는 아시아 최대 과학기술 국제기구인 아시아과학한림원연합회 아흐멧 누리 욜두세브(Ahmet Nuri Yurdusev) 회장을 비롯한 네팔, 말레이시아, 우즈베키스탄, 인도네시아, 일본, 튀르키예, 파키스탄, 필리핀, 한국 등 9개국의 한림원 대표단이 참석했다.

한국과학기술한림원 건물.

아시아과학한림원연합회(AASSA)는 지난 2012년 출범한 아시아 최대 과학기술 국제기구다. 아시아와 오세아니아 지역 30개국 33개 회원기관(옵저버 1개 기관 포함)으로 구성됐다. 우리나라가 사무국(사무총장 유장렬) 운영을 맡고 있다.

이날 행사에서는 한국 측에서 정선양 건국대 교수가 ‘한국형 과학기술 발전 전략’을 주제로 우리나라 과학기술 정책의 주요 변천사를 소개했다. 김소영 KAIST 교수는 ‘과학인재를 위한 임무’를 주제로 국내 4개 과학기술원에 대해 설명했다.

이날 포럼에서는 9개국 한림원이 6개월간 준비한 공동선언문 '아시아의 과학기술 발전(Advancement of Science and Technology in Asia)'의 최종안도 확정, 대표단이 서명하는 행사도 가졌다.

아시아 한림원 대표단은 선언문을 통해 “아시아는 세계 인구의 60%, 특허 출원의 64%, 전세계 GDP 성장률의 57%를 차지하며 글로벌 성장을 견인하고 있음에도 유럽과는 달리 지원이 미약했다”며 “아시아 각국 정부가 아시아 과학자들 간 교육 및 연구 협력을 보다 촉진하고 지원해야 한다”고 촉구했다.

선언문에는 각국 정부에 대한 권고사항으로 ▲과학기술 발전이 인류 삶의 질 향상에 미치는 중요성 인식 ▲과학기술의 장기적인 비전과 담대한 목표를 설정하고 국가 예산 및 투자 확대 ▲과학기술 기반 교육 혁신 및 과학기술 인재양성에 대한 투자 강화 ▲아시아 과학기술자 간 공동연구 프로젝트 및 인력 교류 확대 지원 ▲개방과 협력, 건전한 경쟁 등을 위한 아시아 과학기술 공동체 조성 노력 등이 담겨있다.