컴투스플랫폼, AWS 주최 '게임즈 온 AWS 2024' 컨퍼런스 참여

컴투스플랫폼(최석원 대표)은 ‘Games on AWS 2024’에 참여했다고 23일 밝혔다. 지난 22일 열린 ‘Games on AWS 2024’는 글로벌 IT 기업 AWS가 게임 개발자와 비즈니스 관계자를 대상으로 관련 정보를 공유하는 행사다.

컴투스플랫폼은 해당 컨퍼런스에서 파트너 부스를 오픈해 게임 백엔드 서비스(GBaaS) ‘하이브(Hive)’를 글로벌 게임 관계자들에게 알렸다. 또한 최석원 대표가 강연자로 나서 글로벌 게임 서비스 성공 전략을 주제로 발표했다.

강연에서 최 대표는 글로벌 시장에서 게임 서비스를 성공적으로 이끌기 위해서는 기술적 지원이 반드시 필요하다는 점을 강조하면서, 컴투스플랫폼의 게임 백엔드 서비스(GBaaS) ‘하이브’를 활용해 달성한 글로벌 성공 사례를 공유했다.

'게임즈 온 AWS 2024' 컨퍼런스에 참가한 최석원 대표

또한, 게임 백엔드 서비스 활용의 이점으로는 “게임의 수명을 늘리고 수익을 극대화하며, 고객이 게임 백엔드를 직접 개발하고 운영하는 시간을 절감해 핵심 콘텐츠에 역량을 집중할 수 있다”는 점을 꼽았다.



한편, 컴투스플랫폼의 하이브는 지난 9월 AWS 마켓플레이스에 입점했으며 글로벌 게임 개발자들을 위한 시장 전략을 함께 수립하고 있다. 컴투스플랫폼은 연내 ISV(AWS 인증 파트너십)를 취득할 예정으로, 양사는 교육, 컨설팅, 마케팅, 비즈니스 등 다양한 웹 인프라 분야의 협력을 확대해 나갈 계획이다.