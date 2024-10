넥슨 '아이콘매치', 실드 유나이티드 4대1 완승…6만4천 관중 운집

'2024 넥슨 아이콘 매치'가 열리는 상암 서울월드컵경기장이 6만4천 명의 관중으로 꽉 들어찼다. 이날 경기는 수비수로 구성된 실드 유나이티드의 완승으로 마무리됐다.

20일 오후 6시 서울월드컵경기장에서 아이콘 매치가 열렸다. 아이콘 매치는 넥슨 'FC 온라인'과 'FC 모바일'이 주최하는 이벤트 축구 경기로 전설적인 축구 선수들이 'FC 스피어(공격수팀)'와 '실드 유나이티드(수비수팀)'으로 나뉘어 경기를 치렀다.

(왼쪽부터) 트로피를 들고 입장하는 FC 스피어 티에리 앙리 감독과 실드 유나이티드 파비오 칸나바로 감독.

FC 스피어는 4-3-3 포메이션을 꾸렸다. 에덴 아자르, 알레산드로 델피에로, 루이스 피구가 공격진을 구성하고, 히바우두, 마루안 펠라이니, 카카가 중원을 맡는다. 수비 라인은 티에리 앙리, 디미타르 베르바토프, 디디에 드로그바, 카를로스 테베스가 책임지며, 골문은 김병지가 지킨다.



실드 유나이티드는 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 야야 투레, 클라렌스 세이도르프, 욘 아르네 리세가 공격진에 나서고, 안드레아 피를로와 레오나르도 보누치가 중원을 지킨다. 하비에르 마스체라노와 카를레스 푸욜은 윙백으로 출전하며, 리오 퍼디난드, 네마냐 비디치, 파비오 칸나바로가 수비진을 구성한다. 에드윈 반데르사르가 골키퍼로 나선다.

선취골을 기록하고 기뻐하는 실드 유나이티드

선취골은 실드 유나이티드가 기록했다. 마스체라노의 킬패스를 받은 세이도르프는 현란한 움직임으로 김병지를 제쳤다. 세이도르프에게 공을 받은 투레는 곧바로 득점을 기록했다.



실드 유나이티드는 세이도르프의 원더골로 두 번째 득점을 기록했다. FC 스피어가 전진 수비를 펼치고 있는 것을 본 세이도르프가 센터라인에서 길게 슈팅을 때렸고, 공은 그대로 그물을 흔들었다.

전매특허 드리블로 경기장을 뜨겁게 달군 김병지

실드 유나이티드는 중원에서 유기적인 패스로 점유율을 높이며 공세를 지속했다. FC 스피어도 수비라인을 올리며 적극적으로 맞섰다. 김병지는 결정적인 선방 이후 중앙선까지 질주하는 전매특허 드리블을 선보이며 현장을 뜨겁게 달궜다.



하지만 실드 유나이티드는 탄탄한 조직적으로 기반으로 빠른 공수전환을 선보였고, FC 스피어의 공격은 번번히 막혔다.

올타임로우의 하프타임 공연

전반전이 모두 마무리되고 하프타임에는 록밴드 '올타임로우(ALL TIME LOW)'의 축하공연이 이어졌다. 올타임로우는 FC 온라인 OST '타임 밤(Time-Bomb)', '디어 마리아(Dear Maria)', '카운트 미 인(Count Me In)', '파이어 어웨이(Fire Away)' 등을 부른 그룹으로 한국을 방문한 것은 이번이 최초다.



득점 이후 기뻐하는 박주호

후반전 교체선수로 들어온 박주호가 실드 유니이티드의 세 번째 득점을 기록했다. 아디의 패스를 받은 마스체라노가 반대편에 위치한 세이도르프에게 공을 건냈고, 세이드로프에게 패스를 받은 박주호가 골망을 흔들었다.



실드 유나이티드의 네 번째 득점을 기록한 마스체라노

경기 내내 절정의 폼을 보여주던 세이도르프는 또다시 관중들을 환호케했다. 현란한 드리블로 수비수를 제친 후 마스체라노에게 패스를 건냈고, 그대로 골로 이어졌다.



득점을 기록하고 기뻐하는 박지성과 FC 스피어 선수단

네 골차로 뒤지던 FC 스피어는 한 골을 만회했다. 1대1 찬스를 맞이한 셰우첸코가 임민혁의 파울로 페널티킥을 얻었고, 교체로 들어온 박지성이 침착하게 득점에 성공했다.