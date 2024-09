"액션영화 인가?" SK하이닉스 미국향 SSD 광고 화제

SK하이닉스가 지난 8월 초 공개한 소비자용 포터블 SSD '비틀 X31(이하 X31)'의 미국향 영상 광고가 영화 같은 영상으로 뜨거운 반응을 얻고 있다.

이번에 공개된 X31 광고는 한 편의 블록버스터 SF 영화 같은 스토리텔링과 구성, 연출로 채워져 있다. 영상은 정보기관 요원으로 보이는 두 남성의 통화 장면으로 시작된다. 적의 정체를 알아냈다는 국장과 국장에게 가고 있다는 주인공 잭. 하지만 적들은 포털 장치로 잭보다 빨리 국장의 자택에 침입해 국장을 죽이고 모든 데이터를 탈취해간다.



SK하이닉스 비틀 X31 포터블 SSD’ 영상(자료=SK하이닉스)

정보기관에서는 데이터를 되찾아오기 위한 회의가 소집되고, 포털 장치를 역으로 활용해 데이터를 되찾아오는 작전이 세워진다. 하지만, 포털 장치를 이용할 수 있는 시간은 단 15분. 잭은 적진에 침입해 제한 시간 내에 데이터를 되찾아와야 한다. X31은 월등히 빠른 데이터 전송 속도로 잭의 작전을 돕는다.

SK하이닉스 X31의 압도적인 성능을 확인할 수 있는 이 광고는 흥미로운 반전과 후속편을 암시하는 열린 결말로 마무리된다.

광고를 시청한 누리꾼들은 “광고 만들라니까 영화를 만들어 놨네”, “이렇게 작은 크기에 성능이 대단하네요”, “다음 편 빨리 주세요” 등 반응을 보이며, 칭찬을 아끼지 않았다.

영상은 공개된 이후 폭발적인 호응을 얻으며, 유튜브와 인스타그램(릴스) 등 소셜 미디어 플랫폼에서는 약 620만 뷰(9/13 기준) 이상의 조회수를 기록하고 있다. 특히 해외 누리꾼들은 인스타그램 댓글 등을 통해 영화의 제목을 물어보거나 “블록버스터 신작 예고편인 줄 알았다(I was thinking it's the trailer of a new blockbuster movie)” 등의 반응을 보였다.

광고를 제작한 SK하이닉스 브랜드전략 팀은 "사용자에게 제품의 장점을 명확하게 선보이기 위해 특정 상황을 설정한 스토리텔링 방식을 선택했다"며 "한여름의 무더위를 날려버릴 시원한 액션을 더해 시청자들의 흥미를 끌어낸 것이 유효했다"고 말했다.

SK하이닉스의 광고가 큰 호응을 얻은 것은 이번이 처음은 아니다. 회사는 그동안 참신한 아이디어와 높은 퀄리티로 ‘광고 명가’의 명성을 쌓아왔다. 이번 X31 광고의 흥행에 대해 “명불허전 ‘광고 맛집’”이라는 평가가 나오는 이유다.

SK하이닉스는 다소 어려울 수 있는 반도체라는 소재를 대중이 친근하게 느낄 수 있도록 이해하기 쉽고 흥미로운 광고를 제작해 여러 광고 어워즈에서 수상한 바 있다.

▲2018년 대한민국광고대상 대상을 수상한 TV 광고 ‘반도체 의인화’ 시리즈와 브랜디드 컨텐츠 특별상을 수상한 ‘행복 GPS’ 캠페인[관련영상]을 시작으로 ▲2019년 TV 광고 ‘지역특산품’ 시리즈[관련영상]가 통합미디어 부문 은상을 수상했으며 ▲2020년 TV 광고 반도체 ‘의인화’ 시리즈 ‘언택트’ 편이 TV영상 부문 동상, 디지털 영상부문 동상을 수상했다. 또 2021년에는 ESG 캠페인 숏폼 영상인 ‘We Do Green Technology’ 시리즈가 소셜커뮤니케이션 대상을 받으며 ‘4년 연속 대한민국광고대상 본상 수상’이라는 기록을 세웠다.