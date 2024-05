킨드릴 "IT 인프라 품질 유지, 'AI옵스'가 답"

"IT 인프라 환경이 복잡해졌습니다. IT 관리 수준도 높아졌구요. 이에 빠르게 대응하기 위해선 자동화가 필수라고 생각합니다. 인공지능(AI) 자동화 기술이 있어야 기업 내 IT 인프라를 고품질로 유지할 수 있습니다."

킨드릴 코리아 조성인 이사는 지디넷코리아가 2일 서울 양재 엘타워에서 개최한 '노코드·로우코드 하이퍼오토메이션 컨퍼런스'에서 높은 수준 IT 인프라를 위해 'AI옵스'가 필수라고 강조했다.

AI옵스는 IT 운영을 자동화하고 향상하기 위해 AI 기술을 활용하는 전략법이다. 대규모 IT 환경에서 발생하는 데이터를 수집해 분석할 수 있다. 이를 통해 이상 징후를 감지하고 문제를 해결할 수 있는 기능을 갖췄다.

킨드릴코리아 조성인 이사.

조성인 이사는 최근 기업들이 IT 운영에 이러한 AI 자동화를 적용하는 추세라고 했다. 그는 "이는 운영 효율성을 올릴 뿐 아니라 장애 위험까지 예방할 수 있다"고 설명했다. IT 운영 데이터는 데이터레이크를 거쳐 AI로 들어가는 식이다. 이를 통해 AI는 데이터 분석 결과와 통찰력을 제공할 수 있다.

AI옵스의 가장 큰 장점은 데이터 가시성이다. 모든 운영 데이터를 한 대시보드에서 보여주는 식이다. 조성인 이사는 "대시보드 하나로 IT 운영에 어떤 부분이 취약한지, 어떤 부분이 잘 진행되고 있는지 알려준다"며 "결국 AI옵스는 전체적인 운영 가시성을 확보할 수 있다"고 설명했다.

AI옵스는 보안 설정 위반이나 장애 발생 리스크에 자동 대응한다. 기업은 보안 설정에 대한 구성 공급값만 정하면 된다. 조 이사는 "IT 시스템이 이를 위반할 경우 AI는 담당자에게 바로 알린다"며 "보안 설정 위반으로 인한 장애 리스크를 사전에 막을 수 있다"고 강조했다.

관련기사

해당 기술은 수집된 데이터도 신경 쓴다. 조성인 이사는 "AI가 수집 데이터를 분석한다"며 "시스템 안정성 측면에서 어떤 액션을 빨리 취해야하는지 구체적으로 담당자에게 알려준다"고 말했다. 또 그는 "현재 이 부분에 AI가 가장 많이 활용된다"고 덧붙였다.

이어 "IT 인프라는 늘 비즈니스와 연계됐다"며 "기업은 AI 자동화를 통해 IT 시스템을 분석, 강화해 비즈니스 생산성을 높일 것"이라고 강조했다.