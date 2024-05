신세계百, 아이와 함께 배우는 놀이형 전시 선봬

신세계백화점이 가정의 달을 맞이해 아이들이 미술을 통해 감정표현을 배우며 놀이로 즐길 수 있는 체험형 전시를 선보인다고 1일 밝혔다.

신세계는 어린이날·어버이날 등 연휴가 많은 5월 백화점을 방문한 고객들은 쇼핑 외에도 온 가족이 함께 다채로운 콘텐츠를 즐길 수 있을 것으로 기대하고 있다.

대전신세계 아트 앤 사이언스(Art & Science) 전시가 시작된 4월 19일부터 주말 기준 하루 평균 방문자수는 4월에 진행한 일반 전시보다 45% 가량 높았다. 특히 그 중 아동을 동반한 가족 단위 고객들이 80%가 넘은 것으로 나타났다.

대구신세계 역시 많은 아동 고객들이 방문하며 실내 봄나들이를 찾는 가족 단위의 고객들에게 인기가 많은 것으로 나타나고 있다.



대구신세계는 4월 26일부터 6월 18일까지 체험형 전시 ‘알록달록 몽글몽글展’을 선보인다. 일상적 행위와 감정, 감각을 풀어낸 작품을 통해 고객들은 감정을 표현하는 법을 배우고 감각이 확장되는 경험을 선사한다. 일종의 아트 테라피 전시인 것이다.

노현지, 아리송 2명의 작가로 구성한 이번 전시의 대표 작품은 노현지 작가의 ‘마음을 탐험하는 감정 그리드’, ‘그날의 맛’, 그리고 아리송 작가 ‘초록물결 초록숲’ 등이 있다.

‘마음을 탐험하는 감정 그리드’는 벽과 바닥에 쓰여진 감정 단어를 속에서 자신의 감정이 어디쯤 위치하고 있는지를 살펴보는 내면탐험 아트워크다. 기억에 남는 하루를 떠올려본 뒤 각양각색 재료를 활용해 그날의 기분을 표현해보는 ‘그날의 맛’과 같은 작품도 있다.

신세계는 작품들을 통해 아이들은 자신의 생각과 감정을 말로 표현하는 법을 배울 수 있을 뿐만 아니라 평소 감정 표현이 서투른 부모까지 온 가족이 참여하며 가족만의 소중한 시간을 가져볼 수 있을 것으로 기대한다.

대전신세계 Art & Science에서는 오는 6월 16일까지 ‘이상하고 재미있는( )’이라는 제목의 체험형 전시를 선보인다. 컬러링 체험존·그림자 놀이·3D공간 포토존 등 다양한 놀이형 콘텐츠를 통해 전시를 재미있게 즐겨볼 수 있도록 준비했다.

대표 작가는 김병주, 이용덕, LALALEE, 정승원 등 작가 각자 개성대로 미술과 놀이를 엮어 표현했다.

전시장 한 쪽을 가득 채운 ‘알록달록 놀이터’는 아이들이 매직펜으로 자유롭게 벽과 바닥을 색칠해볼 수 있는 체험공간이다. 정승원 작가와 협업해 꾸민 이 공간은 그의 첫 번째 컬러링 월(coloring wall) 작품으로 의미가 크기도 하다.

평일 8회, 주말 17회에 걸쳐 회당 15~20명의 아이들이 함께 작품을 만들어볼 수 있다.

LALALEE 작가 설치미술 작품 ‘빙글빙글포토존’은 3D 착시미술을, RGB 조명 컬러를 활용한 연출은 그림자 놀이 등을 선보이며 다양한 즐길거리를 선사한다.

신세계백화점은 ▲2013년 광주신세계 소통형 전시 ‘미술관에 놀러왔어요’ ▲2019년 광주신세계 ‘토이스토리: This is NOT a TOY’ ▲2023년 대구신세계 관객참여전시 '바라바빠처럼 유쾌하게!' 등 그간 가정의 달을 맞아 각양각색의 미술 전시를 이어왔다.

신세계백화점 관계자는 “가정의 달을 맞이, 미술을 통해 감정표현을 배우는 아트테라피형 전시부터 놀이형 전시까지, 온 가족이 의미 있는 시간을 보낼 수 있는 콘텐츠를 선보인다”며 “앞으로도 다양한 교류형 콘텐츠를 선보이며 고객에게 행복과 기쁨을 선사할 것”이라고 말했다.