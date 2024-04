플리토, 日 AI 통번역 시장 공략…"현지 사업 지속 확장할 것"

플리토가 인공지능(AI) 통번역 솔루션을 앞세워 일본 시장 공략에 나선다.

플리토는 오는 26일까지 도쿄에서 열리는 일본 IT 전시회 '재팬 IT 위크 스프링 2024'에 참가한다고 25일 밝혔다.

재팬 IT 위크 스프링 2024는 해외 IT 기업들이 최신 기술을 선보이는 전시회다. 인공지능(AI)을 비롯한 보안, 클라우드 등 IT 분야의 트렌드를 확인할 수 있는 자리다. 참여 기업은 비즈니스 협력과 네트워킹을 형성할 수 있다.

이달 24일부터 사흘간 일본에서 열리는 재팬 IT 위크 스프링 2024의 행사장을 찾은 방문객들이 플리토 부스에서 서비스를 체험하고자 대기하고 있다. (사진=플리토)

플리토는 이번 전시회에 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 일본 수출마케팅 지원 사업을 통해 참가했다. 언어 데이터 구축 경험과 AI 통번역 기술력을 알리는 데 주력하고 있다.

이 회사는 현장 부스에서 실시간 대화형 통번역 솔루션인 '챗 트랜스레이션'과 컨퍼런스용 솔루션 '라이브 트랜스레이션'을 활용한 시연을 통해 참가한 바이어들과 언론으로부터 데이터 학습을 통한 고도화된 플리토의 번역 엔진의 경쟁력을 높게 평가받고 있다.

플리토는 이번 행사 유치와 컨퍼런스 컨설팅을 담당하는 일본 기업 피벗도쿄와 손잡고 일본 지역에서의 AI 통번역 솔루션 도입을 위한 다양한 협업을 진행하기로 했다. 이 외에도 이번 전시 기간 동안 AI 서비스 제공 기업과의 비즈니스 미팅, OCR 이미지 번역 기술로 구현되는 QR 메뉴 번역 서비스 소개 시간도 진행한다.

이정수 플리토 대표는 "일본 최대 규모 IT 전시회에서 자사의 데이터 구축 능력과 AI 솔루션의 기술력을 적극적으로 알리고 있다"며 "이번 활동을 통해 현지 기업을 포함한 다양한 바이어들과의 협력을 강화해 일본 지역을 향한 비즈니스 수출 기회를 지속적으로 확장할 계획"이라고 밝혔다.