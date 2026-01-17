ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2026/01/17 17:54
주문정 기자
기자의 다른기사 보기
◇국장급 전보 ▲정책기획관 정상용
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
산업통상부
