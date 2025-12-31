[인사] 개인정보보호위원회 사무처장

방은주 기자

◆실장급

 ▲ 사무처장 양청삼

개보위

