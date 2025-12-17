샤오미코리아, 연말 프로모션 최대 33% 할인

샤오미코리아가 내년 1월 1일까지 연말 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

샤오미는 모바일 기기부터, 가전 및 로봇청소기까지 다양한 제품을 최대 33% 할인 판매한다. 히터와 TV는 최대 10%, 가습기는 최대 13% 할인이 적용된다.

샤오미코리아 연말 프로모션 (사진=샤오미코리아)

공식 온라인몰에서는 일정 금액 이상 구매 고객을 대상으로 선착순 상품권 증정 이벤트와 Mi 포인트 적립 미션을 운영한다. 포인트는 쿠폰 등 혜택으로 교환할 수 있다.

프로모션 대상 제품은 샤오미 공식 온라인몰을 비롯해 전국 샤오미 스토어에서 구매할 수 있다. 현재 샤오미코리아는 전국 총 6곳의 샤오미 스토어를 운영 중이다.

한편 샤오미 서비스 센터 서울역점을 통해 제품 체험부터 사후 서비스(A/S)까지 이어지는 고객 지원을 제공하고 있다.