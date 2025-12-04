WSA코리아, 통합 네트워크 '원넷' 출범

글로벌 청각 전문기업 WSA코리아는 한국 최고의 청각 전문 단일 네트워크 '원넷'을 공식 출범했다고 4일 밝혔다.

원넷은 기존에 별도로 운영되던 시그니아, 와이덱스, 렉스톤 브랜드를 하나의 운영 체계로 통합해, 전국 약 200여 개 보청기 전문 센터를 하나의 플랫폼으로 연결하는 WSA코리아의 새로운 통합 네트워크다.

WSA코리아 원넷 출범식 (사진=WSA코리아)

이번 통합 네트워크의 탄생은 WSA코리아가 브랜드 통합과 전문성 강화를 통해 업계 리더로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다는 의미를 담고 있다.

WSA코리아는 브랜드 간 시너지를 극대화하고 전국 보청기 전문점 네트워크의 운영 효율성과 서비스 전문성을 강화함으로써, 시장 변화에 선제적으로 대응하고 국내 청각 케어 시장에 '새로운 룰'을 제시하겠다는 포부를 밝혔다.

더불어 소비자들 또한 WSA의 다양한 브랜드를 더욱 향상된 고객 경험과 서비스로 만나볼 수 있을 것이라는 기대감을 전했다.

WSA코리아는 2일 서울 그랜드 하얏트에서 열린 공식 출범식 '원넷 어뉴얼 서밋'을 통해 원넷의 탄생을 대외적으로 발표했다.

이번 행사는 통합 네트워크의 첫 공식 개막을 기념하는 자리로 마련됐다. 전국 보청기 전문점이 하나의 생태계로 연결되는 새로운 비즈니스 구조의 시작을 주요 메시지로 전달했다.

WSA코리아 관계자는 "국내 보청기 전문가와 고객을 연결하는 새로운 플랫폼이자 생태계의 탄생을 의미한다"며 "WSA는 원넷과 함께 국내 최고 청각 전문기업으로서 리더십을 더욱 확고히 해 나가겠다"고 말했다.