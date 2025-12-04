아이티센엔텍, 연 450조원 지방재정 시스템 지킨다…무중단 실시간 재해복구 구현

최근 데이터센터 화재 및 행정전산망 마비 사태로 국가 핵심 정보시스템의 안정성 확보가 필수 과제로 떠오른 가운데, 아이티센엔텍이 국가 IT 시스템의 안정화를 이끌 핵심 사업자로 나선다.

아이티센엔텍은 한국지역정보개발원(KLID)과 258억원 규모의 '통합지방재정 재해복구 시스템 구축' 사업 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 범정부 전산망 마비 재발을 방지하고 어떠한 재난 상황에서도 중단 없는 대국민 서비스를 제공하기 위한 프로젝트다.

신장호 아이티센엔텍 대표 (사진=아이티센엔텍)

사업의 핵심 대상인 통합지방재정시스템은 전국 지자체의 예산 편성·지출, 지방보조금 관리 등을 담당하는 시스템이다. 연간 약 450조원 규모의 지방재정이 움직이는 이 시스템은 국민 생활과 직결된 국가 경제의 동맥으로 평가된다. 시스템 장애가 발생할 경우 기초연금 지급 지연, 건설 사업비 미지급 등 국가 경제 전반에 혼란을 초래할 수 있어 높은 수준의 안정성이 요구된다.

아이티센엔텍은 이번 사업을 통해 공공 분야 핵심 시스템 최초로 '다중지역 동시가동 재해복구(AADR)’ 체계를 구축한다. AADR은 주 센터와 재해복구 센터를 동시에 가동하며 데이터를 실시간으로 동기화하는 방식이다.

AADR은 한쪽 센터에 화재나 장애가 발생해도 즉시 다른 센터가 서비스를 이어받는 무중단 자동 대체가 가능해 데이터 유실이나 서비스 중단이 없는 것이 특징이다. 이는 기존의 재해복구 방식보다 기술적 난도가 높다.

아이티센엔텍은 성공적인 AADR 구축을 위해 ▲두 센터의 트래픽을 효율적으로 분산하고 장애 감지 시 즉각적인 서비스 전환을 지원하는 '글로벌 서버 로드 밸런싱(GSLB)' ▲ 센터 간 완벽한 데이터 정합성을 유지해 어떠한 상황에서도 데이터 신뢰성을 보장하는 '실시간 데이터 복제 최적화' ▲센터 간 통신망을 유연하게 제어하며 최적의 네트워크 환경을 제공하는 '소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 확장' 등의 핵심 기술을 적용할 예정이다.

특히 주 센터와 백업 센터의 환경을 동일하게 구성해 일관된 성능을 보장하면서도 개발·검증에는 주 센터 자원을 효율적으로 활용하는 실용적인 설계까지 더했다.

아이티센엔텍은 해당 분야의 선행 컨설팅을 수행한 경험과 이를 통해 획득한 기술 점수를 바탕으로 고난도 AADR 사업의 적임자로 낙점됐다.

아이티센엔텍 관계자는 "반복되는 국가적 재난 상황에서 국민이 신뢰할 수 있는 무중단 IT 서비스를 제공하는 것은 시대적 사명"이라며 "이번 사업을 통해 공공 분야 AADR 구축의 표준 모델을 확립하고 우리나라 국가 정보시스템이 멈추지 않는 서비스로 전환되는 데 명확한 이정표를 세우겠다"고 밝혔다.