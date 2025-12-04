롯데케미칼, 다도해 거머리말 군락지 복원 사업 지원

국립공원공단과 업무협약 체결

디지털경제입력 :2025/12/04 10:48

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데케미칼이 지난 3일 국립공원공단과 서울 마포구 국립공원공단 스마트워크센터에서 ‘국립공원 해양 생태계 보전과 생물다양성 증진을 위한 업무협약’을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 해양생물의 산란장 및 서식처인 해초지(거머리말 군락지) 복원을 통해 해양생물 다양성을 높이고, 해양 생태계를 보전하기 위해 마련됐다.

롯데케미칼은 이번 협약을 통해 다도해해상국립공원 여수 금오도 연안에 약 0.1ha(1천㎡) 규모의 거머리말 군락지 복원 사업을 2027년까지 3년간 지원한다. 세계자연보전연맹(IUCN)이 지정한 관심필요종인 거머리말(해초) 약 1만주를 심어 해양 생물의 서식지를 복원하고, 멸종위기종을 포함한 해양생물의 종 다양성 연구를 후원한다.

롯데케미칼-국립공원공단, 해양 생태계 보전 및 해양생물 다양성 증진 위한 업무협약 체결

롯데케미칼과 국립공원공단은 수질 정화 등 깨끗한 해양 생태계 유지에 핵심적인 역할을 하고 있는 거머리말 복원을 통해 해양 생태계 건강성을 회복할 계획이다.

관련기사

프로젝트는 총 3년간 단계적으로 추진된다. 1차년도에는 적지조사를 바탕으로 복원 후보지를 선정하고 거머리말을 이식하는 '기초 생태 기반 마련', 2차년도에는 복원지 내 해양쓰레기 등 교란 요인을 제거하고 복원 효과를 모니터링 하는 ‘생태 회복의 안정화’ 3차년도에는 복원지 사후관리 및 해양 생물종 조사, 연구 등 ‘지속가능한 해양환경 구축’ 과정을 진행한다.

롯데케미칼 관계자는 “이번 협약은 해양 생태계 보전과 탄소중립 실현을 위한 중요한 첫걸음”이라며, “해양 멸종위기종 연구, 아동 환경·생태 교육 프로그램 운영 등 다양한 프로젝트를 추진하며 지속가능한 해양환경 조성에 기여할 계획”이라고 밝혔다.

김윤희 기자kyh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
롯데케미칼

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"KT CEO 후보자 롱리스트 나왔다"...7명 재압축

車 반도체로 돌파구 찾는 삼성 파운드리, 현대차에 14나노 eM램 공급

"작지만 있을 건 다 있네"…파주 스타필드 빌리지 운정 가보니

오픈AI "韓, 챗GPT 유료 사용자 세계 1위…기업 전환 초점"

ZDNet Power Center